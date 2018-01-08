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    -10 derecede pantolonlarını çıkardılar!

    ABD'de geleneksel ''Pantolonsuz Metro Yolculuğu'' etkinliğinin 17'incisi gerçekleştirildi. Improve Everywhere' grubunca New York'ta düzenlenmeye başlanan ve dünya genelinde onlarca kente yayılan etkinlik bu yıl da yoğun ilgi gördü.

    DHA
    08.01.2018 - 08:59 | Son Güncelleme:
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    -10 derecede pantolonlarını çıkardılarNext

    New York’ta eksi 10 derece soğuğa aldırmayan eylemciler, etkinlikten haberi olmayanların şaşkın bakışları altında metroda pantolonlarını çıkarmaya başladı.

    Etiketler: pantolon , New York , ABD
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