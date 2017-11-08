Galaxy Note 9 geliyor! İlk detay ortaya çıktı

Güney Kore'den gelen bir rapora göre Samsung, Galaxy Note 9'u "Crown" kod adı altında geliştirmeye başlamak üzere. Telefonun 2018'in ilerleyen aylarda satışa sunulması bekleniyor.

İsminin saklı kalmasını isteyen bir telefon bileşeni sağlayıcısı, The Bell'e göre şunları söyledi: "Önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde Galaxy Note 9'un numune imalatı için bileşen sağlamaya başlayacağız."





Yine 6,3 inç'lik bir ekranla gelmesi beklenen Galaxy Note 9, bu sene çıkan Galaxy Note 8'e benzer özelliklerle gelecek. Samsung, Note 9'da çift kamerayı ve S Pen'i geliştirmeye odaklanacak.

Ağustos'ta duyurulan Galaxy Note 8, Exynos 8895/Snapdragon 835 işlemci, 3.300mAh sökülmeyen pil gibi özelliklerle geliyordu. Galaxy Note 9'un ise bazı bölgelerde Snapdragon 845 işlemciyi kullanacağı söyleniyor.



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