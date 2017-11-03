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    Galaxy Note 8'lerde ekran donma sorunu ortaya çıktı

    Hürriyet Haber
    03.11.2017 - 09:44 | Son Güncelleme:

    Bazı Galaxy Note 8 kullanıcıları, telefonlarında yaşadıkları ani donmalardan dolayı küplere bindi!

    Görünüşe bakılırsa Google, telefonları ilk günde sorun çıkaran markalardan değil. En son haberler ve şikayetlere bakılırsa bazı Samsung Galaxy Note8 kullanıcıları da Pixel 2 kullanıcıları gibi bazı sorunlarla karşı karşıya. Samsung'un topluluk forumlarında şikayetlerini dile getiren bazı kullanıcılar, cihazlarının bazı farklı işlemleri yerine getirirken donduğunu söylüyor.

    Sorunu yaşayan kullanıcılar, bağlantılar uygulaması ile ilgili her hangi bir işlemin (arama yapmak, mesajlaşma uygulamasından bağlantılara erişmeye çalışmak) telefonu kilitlediğini söylüyor. Telefon bu şekilde kilitlendiğinde onu tekrar açabilmek için ya pili tamamen tüketmek ya da zorla yeniden başlatma yapmak gerekiyor. Sorunu yaşayan bazı kullanıcılar ise uygulamaları silmeyi, önbelleği temizlemeyi ve hatta fabrika ayarlarına geri dönmeyi bile denemiş, ancak başarısız olmuş.

    Galaxy Note 8lerde ekran donma sorunu ortaya çıktı

    Daha da kötüsü, anlaşıldığı kadarıyla bu sorun bölge ve operatör de tanımıyor, yani raporlar hem Avrupa hem de ABD'den geliyor. Maalesef Samsung'dan henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Kesin rakamlar elimizde olmasa da, sorun hiç de nadir gibi görünmüyor.

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    Etiketler: galaxy note 8
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