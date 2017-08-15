Galaxy Note 8'i bekleyenlere kötü haber

Galaxy Note 8'in 23 Ağustos'ta New York'taki Samsung Unpacked etkinliği ile tanıtılacağı artık biliniyor. Ancak telefonu satın almak iisteyenlerin beklemesi gereken süre, neredeyse bir ayı bulabilir. Analistlerin iddiası, Samsung Galaxy Note 8'in raflara en erken 15 Eylül'de çıkacağı yönünde.

ETNews sitesinin haberine göre, bir Güney Koreli mobil operatör sözcüsü, telefonun 15 Eylül tarihinde raflarda olacağını ancak fiyatının henüz belli olmadığını söylüyor. Bunun anlamı da telefonu Ağustos ayı sonunda ön sipariş ettikten sonra, birkaç hafta beklemeniz gerekeceği.

Tanıtım tarihinden satış tarihine kadar üç haftalık bir bekleme süresi bazı kişiler için dayanılmaz olabilir. Ancak yine de, Note 8'in iPhone 8 ve / veya iPhone 7S'den önce piyasada olacağı kesin...



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