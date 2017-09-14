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    Furkan Şen’in cenazesi Afyonkarahisar’da toprağa verildi

    Ahmet DAĞLI / AFYONKARAHİSAR (DHA)
    14.09.2017 - 19:19 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 19:19

    Almanya’da ‘Mavi Balina’ adlı bilgisayar oyunu sonrasında intihar ettiği ileri sürülen 14 yaşındaki Furkan Şen’in cenazesi, memleketi Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde toprağa verildi.

    ALMANYA’nın Baden Württemberg Eyaleti’nin Gaggenau kentinde ailesiyle birlikte yaşayan Furkan Şen, 9 Eylül’de ailesi tarafından ölü bulundu. Furkan Şen’in cenazesi uçakla Almanya’dan Antalya’ya oradan da karayoluyla getirildiği memleketi Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçesi’ne bağlı Karadirek Köyü’nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze sonrası taziyeleri kabul eden Mikail Şen, oğlunun intihar etmediğini belirterek, çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyledi:
    “Beraber kahvaltı yapardık, araba tamir ederdik. Benim oğlum değil, arkadaşımdı. Bu çocuk benim her şeyimdi. Aynı gün akşam annesi, ben, küçük kız kardeşi oturma odasında şakalaştık. Aynı gece saat 01.00-01.30’a kadar ablasıyla şakalaştı. Ertesi gün sabah kız kardeşi bizi uyandırdı. ‘Baba gelin bir şey var’ dedi. Biz çocuğu tanıyamadık. Ben, ‘Oğlum bu kim? Bunu nereden getirdin’ diye bağırdım. Sonra bacaklarından oğlum olduğunu anladım. Polisi çağırdım. Özel ekip geldi. 28 senedir bu işle uğraşan ekip geldi. Dedi ki, ‘Bu çocuk intihar etmemiş. Bu çocuk ölüme teşebbüs etmemiş. Bu çocuk oyun oynarken, oyun anında bir kaza ile ölmüş’ dedi. Benim çocuğuma otopsi yapılmayacaktı. Çıkan bu haberlerden dolayı çocuğuma otopsi yapıldı.”

    Furkan Şen’in cenazesi Afyonkarahisar’da toprağa verildi

    RAPORLAR GELDİĞİNDE AÇIKLARIM
    3 gün cenazeyi alamadığını anlatan Mikail Şen, şöyle devam etti: “Bütün arkadaşlarım telefon açarak oğlumun televizyonlarda videosunun oynadığını söyledi. Bakıyoruz hepsi yalan haber. İlgisi, alakası yok. Telefonu incelemede, savcılıktan otopsi çıkmamış, ölüm sebebi belli değil. Hiçbir şey belli değil. Zaten bunlar geldiğinde ben açıklama yaparım. Bizim kimseden çekindiğimiz bir şey yok. Biz böyle bir evladın atası olmaktan gurur duyan insanız. Benim oğlum Allah’ını, kitabını bilen, dini bütün bir insandı. Benim oğlumun en küçük maddi ve manevi problemi yoktu. İntihar etmesine veya kendisini öldürmesine hiçbir neden yoktu. Biz hiç kimseye ne ‘Mavi Balina’ dedik, ne de röportaj verdik.”

    Etiketler: Mavi balina , Furkan Şen , ALMANYA
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