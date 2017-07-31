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    Fransız efsanesi veda etti

    Hürriyet Haber
    31 Temmuz 2017 - 21:47Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 21:47

    FRANSIZ sinemasının efsanevi oyuncularından Jeanne Moreau, Paris’teki evinde 89 yaşında hayata gözlerini yumdu.

    1928 yılında dünyaya gelen Jeanne Moreau, ‘Yeni Dalga’ akımının usta yönetmenleriyle çalıştı. François Truffaut imzalı ‘Unutulmayan Sevgili’den sonra, Cannes Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazandığı ‘Yedi Gün Yedi Gece’ sanatçının kariyerinde dönüm noktası oldu. Fransız sinemasının ikonik yıldızları Catherine Deneuve ve Brigitte Bardot gibi isimlerle beraber beyazperdeye adını altın harflerle yazdırmayı başardı. Sinema dünyasında feminist bir portre çizen oyuncu BAFTA ve Cesar’ın dahil olduğu pek çok prestijli ödüle layık görüldü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sanatçının vefatı üzerine “Düzene karşı duran özgür bir ruhtu” dedi. Moreau, 2009’da İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında İstanbul’a gelip, Rumeli Hisarı’nda sahneye çıkmıştı.

    Etiketler: paris , Jeanne Moreau , gazetehaberleri
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