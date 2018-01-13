Fransa’daki kızına 27 yıl sonra kavuştu

SEFAİ Kaya 27 yıl önce işçi olarak gittiği Cibuti’de tanıştığı bir kadınla arkadaş oldu. Birlikte olduğu kadının hamile olduğunu bilmeyen Sefai Kaya, iş bitiminde ülkesine geri döndü. Ardından memleketi Kırşehir’de evlendi ve yeni bir hayat kurdu. İki kız çocuğu babası olan Kaya, yıllar önce Cibuti’den ayrılmadan önce unuttuğu kimliğinin, üçüncü kızını bir gün karşısına çıkaracağını bilmiyordu.

Kızı Sabrina, 14 yaşından itibaren babasından bir iz aradı. En sonunda babasının yıllar önce çalıştığı şirkete gitti ve unutulmuş kimliğe ulaştı. Ardından Türkiye’de bir televizyon programı aracılığıyla babasına seslenen genç kız, sonunda muradına erdi. Sabrina, 27 yıl sonra babasının memleketine gitti. Sabrina, hem yıllardır aradığı babasına kavuştu hem de iki yeni kız kardeş sahibi oldu.

Sabrina’yı ekranda görünce, kendi kızlarına çok benzettiğini söyleyen baba Sefai Kaya, “Eşime anlattım, o da bana DNA testi yaptırmamı, eğer kızımsa ona sahip çıkmamı söyledi. Daha sonra kızım olduğunu öğrendik. Programda buluştuk. İkimiz de gözyaşlarımızı tutamadık. Her şey bir anda ortaya çıktı” dedi.





ARAMAKTAN VAZGEÇMEDİM

13 yıl süren arayışından sonra mutluluğa ulaşan Sabrina ise şunları söyledi: “Babamı 14 yaşında aramaya başladım. Baban öldü dediler ama ben inanmadım. Babamla karşılaştığımdaki hislerimi anlatmak çok zor. 27 yıl boyunca buluşma anını bekledim. Çok mutluyum. Türkiye’de bu sıcaklığı beklemiyordum. Babama kırgınlığım yok. Annem babamı bana olumsuz anlatmadı. Kızgın değilim.”





Sefai Kaya’nın eşi Fatma Kaya ise, “Televizyonda ilk gördüğümde bizim olduğunu bildim. Yapacak bir şey yok. Kanatsız bir kuş, çocuklarımın kardeşi, eşime her türlü destek oldum yine de olurum. Bizim için problem yok. Eşim de mecburen sahip olacak, kendi çocuğu” diye konuştu.