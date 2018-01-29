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Ford'dan sürücüsüz polis aracı!

Hürriyet Haber
29.01.2018 - 10:10 | Son Güncelleme:

Geçtiğimiz günlerde sürücüsüz polis araçları için harekete geçen otomobil devi Ford, yeni bir patent başvurusunda bulundu. Bakın bu patent neleri değiştirecek?

Sürücüsüz araç testleriyle gündeme gelen Ford, şimdi de sürücüsüz polis aracı projesi üzerine patent aldı.Sürücüsüz polis aracı, üzerinde bulunan sensörler sayesinde çevresindeki araçların trafik ihlalleri gibi birçok kanun dışı trafik hareketlerini kontrol altına alabiliyor. 

Forddan sürücüsüz polis aracı

Şimdilik fikir aşamasında olan yani üretime geçilmeyen aracın, çevresinde trafik ihlali durumunda bu araçları takibe alacak ve o aracı süren kişiyle de alakalı bilgiyi polislere aktaracak. Projeyle alakalı henüz bir tarih verilmedi ancak bu araçlar trafik canavarlarını daha kolay alt edebileceği düşünülüyor. 

Etiketler: Yapay Zeka , Teknoloji
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