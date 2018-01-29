Ford'dan sürücüsüz polis aracı!

Sürücüsüz araç testleriyle gündeme gelen Ford, şimdi de sürücüsüz polis aracı projesi üzerine patent aldı.Sürücüsüz polis aracı, üzerinde bulunan sensörler sayesinde çevresindeki araçların trafik ihlalleri gibi birçok kanun dışı trafik hareketlerini kontrol altına alabiliyor.

Şimdilik fikir aşamasında olan yani üretime geçilmeyen aracın, çevresinde trafik ihlali durumunda bu araçları takibe alacak ve o aracı süren kişiyle de alakalı bilgiyi polislere aktaracak. Projeyle alakalı henüz bir tarih verilmedi ancak bu araçlar trafik canavarlarını daha kolay alt edebileceği düşünülüyor.