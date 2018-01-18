Foça'yı lodos vurdu, işletmelerin masa ve sandalyeleri denize uçtu

Foça’da, dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah hızı 70 kilometreye kadar ulaşan şiddetli lodos, ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle tedirgin olan tekne sahipleri, teknelerinin başından ayrılmayarak geceyi uykusuz geçirdi.

Kıyıdaki işletmelerin masa ve sandalyeleri denize uçtu. Zor anlar yaşayan tekne sahipleri de balıkçı barınağına sığındı. Öte yandan Liman Başkanlığı ve Foça Belediyesi ekipleri, sık sık uyarılarda bulunarak, fırtınanın cuma günü sabahına kadar devam edeceğini duyurdu.