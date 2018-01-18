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    Foça'yı lodos vurdu, işletmelerin masa ve sandalyeleri denize uçtu

    FOÇA (İzmir), (DHA)
    18.01.2018 - 13:02 | Son Güncelleme:

    İZMİR’in Foça ilçesinde etkili olan şiddetli lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Kıyıdaki işletmelerin masa ve sandalyeleri denize uçarken, tekne sahipleri de balıkçı barınağına sığındı.

    Foça’da, dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah hızı 70 kilometreye kadar ulaşan şiddetli lodos, ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle tedirgin olan tekne sahipleri, teknelerinin başından ayrılmayarak geceyi uykusuz geçirdi.

    Foçayı lodos vurdu, işletmelerin masa ve sandalyeleri denize uçtuKıyıdaki işletmelerin masa ve sandalyeleri denize uçtu. Zor anlar yaşayan tekne sahipleri de balıkçı barınağına sığındı. Öte yandan Liman Başkanlığı ve Foça Belediyesi ekipleri, sık sık uyarılarda bulunarak, fırtınanın cuma günü sabahına kadar devam edeceğini duyurdu.

    Foçayı lodos vurdu, işletmelerin masa ve sandalyeleri denize uçtu

     

    Etiketler: İzmir
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