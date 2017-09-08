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    Florida, Karayipler’i vuran Irma kasırgasına hazırlanıyor... Raflar boşaldı, benzin istasyonlarında akaryakıt kalmadı

    DHA
    08.09.2017 - 08:14 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 09:40

    Karayip adalarına büyük hasar veren ve ölümlere yol açan Irma Kasırgası, Florida’ya hızla yaklaşırken pek çok bölge tahliye ediliyor. Marketlerde su, kuru gıda ve çamaşır suyu gibi acil ihtiyaç malzemelerinin neredeyse tamamı satın alındı, raflar bomboş kaldı. Tüm evlerin üç gün boyunca yetecek yiyecek ve içecek stoklaması talimatı verildi. Bazı benzin istasyonlarında da akaryakıt kalmadı.

    ABD’li yetkililer Florida eyaletinde acil durum ilan ederek, eyaletin güneybatı ucunda mecburi tahliye emri verdi. Bölgede yaşayan halk bir yandan güvenli bölgelere kaçarken, bazı bölgelerde de yiyecek, içecek ve temizlik malzemelerine aşırı talep oldu, market rafları boşaldı.

    Florida, Karayipler’i vuran Irma kasırgasına hazırlanıyor... Raflar boşaldı, benzin istasyonlarında akaryakıt kalmadı
    Güney Florida’daki Boynton Beach şehrinde yer alan Publix süpermarketinin kasırga nedeniyle kapanmasından bir gün önce çekilen fotoğraflarda, özellikle su stoklarının tükendiği görüldü. Şehirde 3-4 günlüğüne sular kesileceğinin açıklanması üzerine, marketlerde ilk olarak su reyonları boşaldı.

    Florida, Karayipler’i vuran Irma kasırgasına hazırlanıyor... Raflar boşaldı, benzin istasyonlarında akaryakıt kalmadıİçecek reyonlarının bölgedeki hemen hemen tüm marketlerde bomboş olduğu belirtiliyor. Tüm evlerin üç gün boyunca yetecek yiyecek ve içecek stoklaması talimatı verildi.

    Florida, Karayipler’i vuran Irma kasırgasına hazırlanıyor... Raflar boşaldı, benzin istasyonlarında akaryakıt kalmadı
    Yayınlanan acil durum malzeme listesinde yer alan ve dezenfektan olarak kullanılan çamaşır suları da, tükenen ürünler arasında yer alıyor.

    Florida, Karayipler’i vuran Irma kasırgasına hazırlanıyor... Raflar boşaldı, benzin istasyonlarında akaryakıt kalmadı
    Acil durum alışveriş listesinde ayrıca, kuru besinler ve fıstık ezmesi gibi uzun süre dayanan ve fazla enerji veren ürünler yer alıyor.

    Kasırga alarmının verildiği bölgelerde bazı benzin istasyonları da, tahliye sırasında acilen benzin almak isteyen çok sayıda araç sahibi nedeniyle tamamen boşaldı. Satacak benzini kalmayan istasyonların kapandığı ve etraflarına şerit çekildiği görüldü.

    Florida, Karayipler’i vuran Irma kasırgasına hazırlanıyor... Raflar boşaldı, benzin istasyonlarında akaryakıt kalmadı

    Karayipler ve Virgin adalarını vurdu

    Fransa’ya bağlı Karayip adalarında ağır hasara yola açan Irma Kasırgası, ABDnin doğu kıyılarına doğru ilerlerken, Karayiplerin St. Martin adasında felaket nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi. Pek çok bölgeye elektrik ve su verilemiyor.

    Florida, Karayipler’i vuran Irma kasırgasına hazırlanıyor... Raflar boşaldı, benzin istasyonlarında akaryakıt kalmadı
    Ada ülkesi Porto Riko üzerinde ilerleyen fırtına, en yüksek şiddet derecesi olan 5. kategoride ölçülüyor. Porto Riko üzerinden geçerken şiddeti bir süreliğine azalan fırtına, İngiltere’ye bağlı Virgin adalarında ise onlarca tekneyi birbirinin üstüne fırlattı, çok sayıda eve hasar verdi.

    Florida, Karayipler’i vuran Irma kasırgasına hazırlanıyor... Raflar boşaldı, benzin istasyonlarında akaryakıt kalmadı

    Florida, Karayipler’i vuran Irma kasırgasına hazırlanıyor... Raflar boşaldı, benzin istasyonlarında akaryakıt kalmadı

     

    Etiketler: Florida , İrma Kasırgası , Irma , kasırga
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