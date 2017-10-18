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    Flaş iddia... 'Barzani'nin can damarı kesiliyor'

    Hürriyet Haber
    18.10.2017 - 15:37 | Son Güncelleme:

    Reuters haber ajansına konuşan bir kaynak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bölgesinden Türkiye'nin Ceyhan limanına gelen ham petrol miktarının günde 225 bin varile düştüğünü aktardı.

    IKBY'nin Ceyhan limanı üzerinde günde ortalama 600 bin varil petrolü uluslararası petrol pazarına ihraç ettiği biliniyor. Petrol, IKBY'nin gelirinin yüzde 90'ını oluşturuyor.

    Kerkük'teki en büyük iki petrol sahası olan Bay Hasan ve Havana'da kontrolü sağlayan Irak ordusu, vilayetteki bütün petrol sahalarında kontrol sağlamayı başarmıştı.

    Kaygan zeminKaygan zemin

    Bağdat'taki petrol bakanlığından bir yetkili, daha önce peşmerge güçlerince kontrol edilen petrol sahalarındaki Kürt teknisyenlerin çalışmaları durdurup kuyulardan ayrıldıklarını açıklamıştı. 

    Ayrıntılar geliyor...

     

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    Etiketler: Kuzey Irak , Barzani
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