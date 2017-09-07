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    Flaş gelişme! İsrail Suriye'ye saldırı düzenledi

    Hürriyet Haber
    07.09.2017 - 09:24 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 10:01

    Suriye ordusu, İsrail'in Hama kenti yakınlarındaki hedeflere hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

    Masyaf yakınlarında meydana gelen saldırının Suriye ordusuna bağlı askeri mevzileri hedef aldığı ve 2 askerin öldüğü aktarıldı. 

    Masyaf, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad destekçilerinin yoğun olarak yaşadığı, Akdeniz yakınlarında bir bölge.,

    BİLİMSEL ARAŞTIRMA MERKEZİ VE ASKERİ ÜS HEDEFTE

    Konu ile ilgili İsrail'den bir açıklama gelmedi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusuna ait bir bilimsel araştırma merkezinin ve füzelerin depolandığı bir askeri üssün hedef alındığını duyurdu. 

    Ayrıntılar geliyor... 

    Etiketler: israil , Suriye , Hama
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