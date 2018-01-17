Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>'Firar halayı' ders oldu! İkinci kaçış engellendi

    'Firar halayı' ders oldu! İkinci kaçış engellendi

    ANKARA (AA)
    17.01.2018 - 14:29 | Son Güncelleme:

    Ankara'da bir halkoyunu ekibi üyelerinin yarışma gerekçesiyle aldıkları gri pasaportla gittikleri Macaristan'dan dönmemesi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü tüm pasaport başvurularına yönelik titiz inceleme yapıyor. Bu kapsamda Almanya'da engelsiz yaşam programına katılacağını iddia eden bir grubun başvurusu Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi'ne yönlendirildi. Şubenin detaylı incelemesinin ardından grubun organizasyonundan sorumlu 4 şüpheli, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

    11 Ocak'ta bir grup vatandaş Ankara Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi'ne hizmet pasaportu (gri pasaport) almak için başvurdu. Müracaat eden kişilerin farklı illerde oturması ve bazılarının suç kaydının bulunduğunu tespit eden görevliler, belgelerin sahte olabileceği şüphesiyle durumu Göçmen Kaçakçılığı ve İnsanı Ticareti ile Mücadele Şubesi ekiplerine iletti.

    İnterpol de halaya girdiİnterpol de halaya girdi

    Ankara Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan iznin ardından açılan soruşturmada, grubun Almanya'nın Ratingen kentinde bulunduğu öne sürülen bir derneğin engelsiz yaşam programını gerekçe gösterdikleri tespit edildi.

    Macaristandan gidip geri dönmeyen halk oyunları ekibiyle ilgili açıklama geldi...Macaristan'dan gidip geri dönmeyen halk oyunları ekibiyle ilgili açıklama geldi...

    GÖZALTINA ALINDILAR
    Soruşturmayı derinleştiren ekipler, adına başvuru yapılan engelliler ya da yakınlarının, M.P. ile beraberindeki 3 kişi tarafından bir engelli derneğine üye yaptırıldığını belirledi. Şüphelilerin, farklı bir ilden yaptıkları gri pasaport başvurusunun olumsuz sonuçlandığı, bunun ardından ikinci müracaatı Ankara'da yaptıkları da tespit edildi. Şubenin detaylı incelemesinin ardından grubun organizasyonundan sorumlu 4 şüpheli, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Pasaport başvurusunda bulunan kişiler ile bu kişilerin kaydettirildiği derneğin yöneticilerinin ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

    TİTİZLİKLE İNCELENİYOR
    Öte yandan gözaltına alınan M.P.'nin üst aramasında sahte sarı basın kartı ile faaliyeti sona ermiş bir derneğe ait üyelik kartı bulundu. Geçen yıl kasım ayında bir halkoyunu ekibi üyelerinden bazılarının benzer bir yöntem kullanarak Macaristan'a gittiklerini ve bu ülkeye iltica etmeye çalıştığını anımsatan emniyet yetkilileri, başta gri olmak üzere tüm pasaport başvurularının titizlikle incelendiğini kaydetti. 

    Halaylı iltica oyunuHalaylı 'iltica' oyunu

    Etiketler: kaçak
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri