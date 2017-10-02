Filistin’in birliği için ‘kan parası’

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Filistin uzlaşısı için gerçek bir ortam oluşturma konusunda çok istekli olduğunu belirtti. Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah’ın liderliğindeki birlik hükümeti Gazze’de yönetimi devralacak.

DAHLAN’IN ROLÜ

Uzlaşmada Hamas’ın geçmişte düşman olarak gördüğü ve El Fetih’ten ihraç edilen Filistinli siyasetçi Muhammed Dahlan kritik bir rol oynadı. Körfez ülkeleri ve Mısır’la yakın ilişkileri olan Dahlan, 2007’de El Fetih ile Hamas arasında çıkan ve Batı Şeria ile Gazze’nin ayrı yönetimlere ayrılmasına yol açan silahlı çatışmalarda ölenler için ‘kan parası’ toplanmasını organize etti. Buna göre çatışmalarda ölenlerin ailelerine Mısır-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ortaklığındaki bir vakıf tarafından ölen kişi başına 50 bin dolar (yaklaşık 180 bin TL) ödenecek. Buna karşılık 20 aile de kan davası gütmekten vazgeçecek.