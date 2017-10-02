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    Filistin'de tarihi gün

    Hürriyet Haber
    02.10.2017 - 12:20 | Son Güncelleme:

    FİLİSTİN’in Gazze bölümünü 2007’den beri yöneten Hamas’ın yetkisini bugün tamamen birlik hükümetine devrediyor. Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah’ın liderliğindeki birlik hükümeti Gazze’ye vardı.

    Hamas ile El Fetih arasındaki uzlaşmayla varılan bu girişim Filistin’in bundan sonra tek vücut halinde hareket etmesi amacı taşıyor. 2007'den beri Batı Şeria'da El Fetih, Gazze'de ise Hamas yönetimi vardı. Bu durum, Filistin davasında bölünmüşlüğe neden oluyordu. Taraflar, birlik hükümeti kurulması için yıllardır müzakereler yürütüyordu.

    DAHLAN’IN ROLÜ
    İlginç bir şekilde uzlaşmaya varılmasında Hamas’ın geçmişte düşman olarak gördüğü ve El Fetih’ten ihraç edilen Filistinli siyasetçi Muhammed Dahlan kritik bir rol oynadı. Körfez ülkeleri ve Mısır’la yakın ilişkileri olan Dahlan, 2007’de El Fetih ile Hamas arasında çıkan ve Batı Şeria ile Gazze’nin ayrı yönetimlere ayrılmasına yol açan silahlı çatışmalarda ölenler için kan parası toplanmasını organize etti. Buna göre çatışmalarda ölenlerin ailelerine Mısır-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ortaklığındaki bir vakıf tarafından ölen kişi başına 50 bin dolar (yaklaşık 180 bin TL) ödenecek. Buna karşılık 20 aile de kan davası gütmekten vazgeçecek. Önceleri İsrail ile yakınlığı bulunduğu yönündeki iddialar nedeniyle Filistin’de sevilmeyen bir aktör olan Dahlan’ın Gazze’deki popülaritesi son 9 ayda yüzde 9’dan yüzde 23’e yükselmiş durumda.

     

     

    Etiketler: gazze , birlik hükümeti , hamas , Filistin
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