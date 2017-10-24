Fiber optik kablolar depremi hissedecek!

Araştırmacıların geliştirdiği teknoloji, fiber optik kablolardaki titreşimi ölçerek sismik aktiviteyi ölçümlüyorlar. Lazer algılayıcıları fiber'deki parazitleri izliyor ve sallantıların şiddeti ve yönü hakkında bilgi gönderiyorlar. Bu sistem sadece farklı sismik dalgaları ölçüp tehdidin ciddiyetini göstermekle kalmıyor, normalde gözden kaçabilecek olan küçük çapta veya bölgesel sallantıların da hepsini saptıyorlar.

Fiber'e dayalı saptama tamamen yeni sayılmaz, ama daha öncekiler akustik algılamaya dayalıydı ve bu da kabloların çimentoya sarılı olmalarını, bir yüzeye yapıştırılmalarını veya bir şekilde yere değdiklerinden emin olunmasını gerekiyordu, böylelikle sinyaldeki bozukluklar daha iyi algılanıyordu. Yeni metotta ise bu artık gereksiz, zaten bulunan plastik kaplı fiber hatları da yeterli. Bu sayede dedektörleri yerleştirmenin çok daha kolay ve ucuz olacağı düşünülüyor.





chip.com.tr'nin haberine göre bunu gerçekleştirmenin önünde de bazı engeller yok değil. Teknoloji, fiber ağının büyüklüğüyle sınırlı, bu yüzden hiç fiber bulunmayan köy bölgelerini algılamayı başaramayabilir. Deney ise Stanford Üniversitesi'nde sadece 5 km uzunluğundaki bir döngüde yapıldı. Tüm ülke bir yana, tüm bir şehre yayılan bir sensör ağı çalıştırmak epey zorlu bir iş gibi görünüyor. Yine de, özel olarak bu iş için sensör üretmeye göre çok daha ucuz maliyetli olacağı ve ne olursa olsun daha önce elde edilemeyen bazı veriler sunabileceği için faydasını görebileceğimiz bir teknoloji gibi görünüyor.