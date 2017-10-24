Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>Fiber optik kablolar depremi hissedecek!

    Fiber optik kablolar depremi hissedecek!

    Hürriyet Haber
    24.10.2017 - 08:10 | Son Güncelleme:

    Gelecekte depremleri algılayabilmek için geniş çapta bir sensör ağına ihtiyaç olmayabilir. Sadece evinize internet sağlayan kablolar ile depremi saptamak için bir teknoloji geliştiriliyor.

    Araştırmacıların geliştirdiği teknoloji, fiber optik kablolardaki titreşimi ölçerek sismik aktiviteyi ölçümlüyorlar. Lazer algılayıcıları fiber'deki parazitleri izliyor ve sallantıların şiddeti ve yönü hakkında bilgi gönderiyorlar. Bu sistem sadece farklı sismik dalgaları ölçüp tehdidin ciddiyetini göstermekle kalmıyor, normalde gözden kaçabilecek olan küçük çapta veya bölgesel sallantıların da hepsini saptıyorlar.

    Fiber'e dayalı saptama tamamen yeni sayılmaz, ama daha öncekiler akustik algılamaya dayalıydı ve bu da kabloların çimentoya sarılı olmalarını, bir yüzeye yapıştırılmalarını veya bir şekilde yere değdiklerinden emin olunmasını gerekiyordu, böylelikle sinyaldeki bozukluklar daha iyi algılanıyordu. Yeni metotta ise bu artık gereksiz, zaten bulunan plastik kaplı fiber hatları da yeterli. Bu sayede dedektörleri yerleştirmenin çok daha kolay ve ucuz olacağı düşünülüyor.

    Fiber optik kablolar depremi hissedecek

    chip.com.tr'nin haberine göre bunu gerçekleştirmenin önünde de bazı engeller yok değil. Teknoloji, fiber ağının büyüklüğüyle sınırlı, bu yüzden hiç fiber bulunmayan köy bölgelerini algılamayı başaramayabilir. Deney ise Stanford Üniversitesi'nde sadece 5 km uzunluğundaki bir döngüde yapıldı. Tüm ülke bir yana, tüm bir şehre yayılan bir sensör ağı çalıştırmak epey zorlu bir iş gibi görünüyor. Yine de, özel olarak bu iş için sensör üretmeye göre çok daha ucuz maliyetli olacağı ve ne olursa olsun daha önce elde edilemeyen bazı veriler sunabileceği için faydasını görebileceğimiz bir teknoloji gibi görünüyor.

    Etiketler: deprem , internet
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri