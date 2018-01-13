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    FETÖ’nün yurdu Ensar Vakfı’na verildi

    Fatma AKSU/İSTANBUL
    13.01.2018 - 11:42 | Son Güncelleme:

    Ataşehir’de daha önce FETÖ mensuplarının öğrenci yurdu olarak kullandığı bina, İBB’nin protokolüyle Ensar Vakfı’na devredildi. İBB’nin CHP’li üyeleri protokole ret oyu kullandı. 

    FETÖ’nün yurdu Ensar Vakfı’na verildiAtaşehir’de bir süredir boş duran öğrenci yurdu, 3 ay önce Ensar Vakfı’na devrildi. Bina Ensar Vakfı tarafından tamamen yenilendi. Protokole göre, İBB kendi tasarrufunda bulunan yurt binasında öğrenci kapasitesinin yüzde 10’una kadar dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engelli öğrencilerin bedelsiz olarak barındırılması talep edecek. Binanın kullanımı için tadilat, tamirat, bakım ve onarımı ile işletimi için elektrik, su, doğalgaz, güvenlik, temizlik, iklimlendirme ve benzeri tüm giderleri Ensar Vakfı karşılayacak. 

    CHP: YÖNTEM SAKINCALI 

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ensar Vakfı arasında yapılan protokol dün İBB Meclisi’nde onaya sunuldu. Karara ret oyu veren CHP’li üyeler adına söz alan Tarık Balyalı, “Bu ucu bucağı gelmeyecek, doğru olmayan bu yöntemi sakıncalı buluyoruz. Bazı okullarda ciddi iddialar, kontrol dışı yapılan işler var. Bu  derneklere İBB çok destek çıkmamalı” dedi.  

    AK PARTİ: TALEPLER DEVAM EDERSE, SÜRECEK 

    AK Partili Hukuk Komisyonu Başkanı Osman Gökçebaş ise bunun Belediye Kanunu”ndan kaynaklandığını belirtip, “Belediye Kanunu belediye yurt yaptırır diyor. Milyonlarca öğrenci ihtiyacı için talepler devam ederse protokoller de sürecek. Kimseye kimsenin malını da vermiyoruz” diye yanıt verdi. 

    Etiketler: FETÖ
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