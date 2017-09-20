FETÖ'den tutuklanan o kaymakama tahliye

Sinop'un Saraydüzü Kaymakamı olarak görev yaparken 21 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Yusuf Özbey hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunda dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşması SEGBİS ile görüntülü olarak tutuklu bulunduğu cezaevinden katılan Yusuf Özbey suçlamaları kabul etmeyerek kendini savundu. Özbey, “Bilgisayarıma format atılmasını örgüt ile bağlantılı olduğumu düşünmek hukuka uygun değildir. Evimde ele geçen 1 dolar kız kardeşimin düğünü sırasında ortaya bahşiş olarak atılan paradan kalmadır. Bahşiş olarak atılan paraların F serisi olup olmadığı bilmiyorum. Ben örgüt mensubu olsaydım 15 Temmuz sonrası bu parayı absup bir yere saklar ve orada ele geçerdi. El konulan bir para suç delili olamaz. Tutukluluk şartlarım oluşmamıştır" dedi.

Mahkeme heyeti delillerin toplanmış olması ve tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak Yusuf Özbey'i adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma 12 Aralık'a ertelendi.