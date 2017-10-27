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    FBI'ın JFK suikastindeki uyarısı 54 yıl sonra ifşa oldu

    Hürriyet Haber
    27.10.2017 - 10:30 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı John F. Kennedy’ye 22 Kasım 1963 yılında düzenlenen suikaste dair 54 yıl sonra daha önce hiç yayınlanmamış belgeler açıklandı. 1992 yılında çıkartılan Kennedy suikastı kayıtları yasası gereği, çoğunluğu FBI, CIA ve İç Güvenlik Bakanlığı’na ait belgelerin 25 yıl içerisinde kamuoyuna açıklanması gerekiyordu.

    ABD Başkanı Donald Trump, 2 bin 800 belgenin yayınlanmasına karar verdi. Ancak yüzlerce belge de CIA ve FBI’dan gelen istekler nedeniyle gizli tutuldu. Açıklananlar arasında en çarpıcılardan biri FBI’ın, Kennedy suikastini gerçekleştirmekten sorgulanırken, vurularak öldürülen Lee Harvey Oswald’a yönelik saldırı girişiminden önceden haberdar olduğunun ortaya çıkması oldu.

    Buna göre FBI, Kennedy’yi uzaktan dürbünlü tüfekle vurduğu suçlamalasıyla gözaltına alınan Oswald’ı yakalayan Dallas polis teşkilatını uyarmıştı. Açıklanan belgeye göre dönemin FBI Başkanı J Edgar Hoover, “Dallas Polis Müdürü’nü Oswald’a karşı bir girişim olabileceği yönünde uyardık. O da bize gerekli korumanın tahsis edileceği garantisi verdi. Ama bu yapılmadı” diye not düşmüş.

    Lee Harvey Oswald, polis tarafından hapishaneye götürülürken, kalabalığın arasından fırlayan Jack Ruby adlı kişi tarafından vurularak öldürülmüştü. Bir gece kulübü sahibi olan Ruby’nin, Kennedy suikastinden sadece 2 gün sonra Oswald’ı öldürmesi komplo teorilerini güçlendirmişti.

    Etiketler: JFK , Kennedy suikasti , uyardı
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