Evleneceği adam evli çıkınca...

Çerkezköy’de yaşanan Bahar A., bir süre önce Zülküf E. ile tanışıp arkadaş oldu. Yaklaşık 3 ay süren arkadaşlıkları sırasında Zülküf E., Bahar A.’nın güvenini kazanıp yakınlarıyla tanıştıktan sonra evlenme teklifinde bulundu.

Bahar E.’nin teklifi kabul etmesi üzerine Çerkezköy Belediyesi’nde giden çift nikah işlemleri için gerekli evrakları vererek hazırlığa başladı.

Zülküf E., bu süre içinde sevgilisine her fırsatta jestler yaparak ’Ben seni çok seviyorum’, ’Aşkından ölüyorum. Haberin var mı bilmiyorum’, ’Ağlamaktan ölüyorum’, ’Rahatsız olma boşuna ben senden vazgeçemiyorum. Bahar’ım güzel gözlüm" diye mesajlar gönderdi.

Nikah günü beklenirken Bahar A.’yı telefonla arayan bir kişi, evleneceği Zülküf E.’nin evli olduğunu ve kendisini kandırdığını anlattı. Bunun üzerine bir araştırma yapan Bahar A., evleneceği kişinin evli olduğunu, nikah işlemleri için verdiği evraklarda ise asıl kimliğini gizleyerek üzerinde ’bekar’ yazan kimliğini kullandığını belirledi.

SOSYAL MEDYADAN DEŞİFRE ETTİ

Kendisini evlenme vaadiyle kandıran Zülküf E.’nin eşi ile de tanışan Bahar A., yaşadıkları sosyal medya üzerinden paylaşarak, kendisini kandıran Zülküf E.yi fotoğraflarını da yayınladı. Bahar A. paylaşımında şöyle dedi:

"Ben kandırıldım. Başka kadınlar bunun gibi çakalın tuzağına düşmesin. Çakallara yem olmasın. Ben yaşadığım bu olayı kamuoyu ile paylaşıyorum. ÿBeni erkek kardeşi ve arkadaşlarıyla da tanıştırdı. Her akşam beni farklı sürpriz ile buluşturan Zülküf E. ailem ile tanışmak istediğini söyleyerek ÿevimize baklava ile gelerek annem ile tanıştı. İlişkimiz boyunca kayınpederinin arabasını kendi arabam diyerek beni üç ay boyunca gezdirdi."

'NURİ ALÇO OYUNLARI'

Sosyal medya üzerinden paylaşımları büyük ilgi gören Bahar A., ’Çerkezköy şubesi Nuri Alço’nun oyunları’ başlıklı paylaşımlarını uyarılarda bulunarak sürdürdü. Bahar, A., "Lütfen Paylaşın!.. Kızlarınız, kardeşleriniz, kadınlar bu şekilde kandırılmasın. Resimdeki ve videolardaki adam Çerkezköy’de evli ve evlenmeden önceki nüfus cüzdanıyla bekar olduğunu göstererek insanların duygularıyla oynayıp evlenme vaatlerinde bulunup gerekli evrakları öğrenmek için evlendirme memurluğuna kadar götürüyor. Sözde düğünümüzde slayt olacaktı bu ve daha fazla nice video resim!!! Başka insanların canını yakamaması adına paylaşım yapmanızı rica ediyorum!.." dedi.