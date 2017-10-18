Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Evinden 700 kilometre uzakta bulundu

    Evinden 700 kilometre uzakta bulundu

    Hürriyet Haber
    18.10.2017 - 20:34 | Son Güncelleme:

    Evinden 700 kilometre uzakta bulunan kutup ayısı Moskova Hayvanat Bahçesi’nin yeni yıldızı olacak ve iklim değişikliği nedeniyle nesli tükenen hayvanları sembolize edecek.

    Birkaç hafta önce kutup şeridinden 700 kilometre güneyde, evinden çok uzakta bulunan kutup ayısı, Moskova Hayvanat Bahçesi’ne gönderildi.

    Sadece on aylık olan kutup ayısı Kolyma nehrinde bir balık tesisinin yakınlarında bulunmuştu.

    Resmi bir ABD raporuna göre, 2050’ye gelindiğinde kutup ayısı yayılım alanlarının çoğunun yok olma olasılığının başlıca nedeni sera gazı salımları. Kar amacı gütmeyen Polar Bears International kuruluşuna göre, doğada 25 binden az kutup ayısı kaldı. Güneydeki Beaufort Denizi civarındaki nüfusları 2001 ile 2010 yılları arasında yüzde 40 kadar azalarak 1500’den 900’e düştü.

    Evinden 700 kilometre uzakta bulundu

    Etiketler: Rusya
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri