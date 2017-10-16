Esad’ın en büyük kışlası TSK’nın oluyor

Astana’da kararlaştırılan, idlib’de “çatışmasızlık bölgeleri” oluşturulma planı adım adım hayata geçiriliyor. Türk ordusunun desteklediği Özgür Suriye Ordusu ve Türk keşif birliğinin ardından, komandolar da sınırı geçerek İdlib'e girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de ateşkes rejimini takip amacıyla İdlib-Afrin hattında konuşlandığı gözlem noktalarında istihkam çalışmaları sürüyor. Yeni Şafak'ın haberine göre Dar et-Izze, Kala Saman, Selva, Fireyka hattına yerleşen askerler, ilerleyen günlerde Dayf Vadisi’ne de konuşlanacak. Böylece Esad rejiminin en büyük kışlası, Ankara’nın yönetimine geçecek.

2015 tarihinde muhaliflerle Esad arasında en sert çatışmaların yaşandığı Dayf Vadisi de Suriye rejiminin en büyük askeri kışlası olma özelliğini taşıyor.

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