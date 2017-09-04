Eren'in şehit olduğu evin 5 km uzağı... İzleri orada bulundu

Geçen 11 Ağustos’ta Maçka İlçesi Vazelon Manastırı Mevkii’ndeki bir evden erzak çalan teröristlerin açtığı ateş sonucu Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbülün şehit olduğu saldırı sonrası, güvenlik güçlerinin teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede başlattığı operasyonlar sürüyor. Jandarmanın özel birliklerinin de katıldığı operasyonlar, terörist grubun telsiz konuşması tespit edilince Gümüşhane sınırındaki Doğankent- Kürtün mevkiine kaydırıldı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ve jandarmanın özel harekat timleri, dağlık ve ormanlık alanda kaçan teröristleri yakalamak için zor şartlardaki araziyi karış karış taramaya devam ediyor.

JANDARMA GENEL KOMUTANI BÖLGEDE

Ankaradan jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JOPER) ekiplerinin de katıldığı operasyonları Kurban Bayramı için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bölgeye gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin bizzat denetledi. Eren Bülbül adı verilen operasyon çalışmalarını yerinden incelemek için 3 gündür bölgede bulunan Orgeneral Çetin, Maçka İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı ve Maçka’nın yanı sıra Gümüşhane kırsalı ile vadilerinin yer aldığı harita üzerinde detaylı incelemelerde bulundu.

İKİ EVDEN PİL VE TIRAŞ MAKİNESİ ÇALINDI

Kaçan ve 3 kişi oldukları tahmin edilen terörist grubun yakalanması için başlatılan çalışmalarda yeni bir gelişme oldu. Saldırının meydana geldiği Köprüyanı Mahallesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Sındıran Mahallesi Harmancık mevkiinde yaşayan ve adı açıklanmayan 2 kişi, 26-28 Ağustos tarihleri arasında evlerinin soyulduğu ihbarında bulundu.İhbar üzere operasyon başlatan ekiplerce yapılan araştırmalarda söz konusu 2 evden, birçok gıda maddesinin yanı sıra pil ve tıraş makinesi çalındığı belirlendi. Evlerden hırsızlık yapanların, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’i şehit eden teröristlerle aynı kişiler olduğunu değerlendiren güvenlik güçleri, araştırmalarını bu yönde derinleştirdi.

2 ayrı evden şeker, tereyağı, peynir gibi birçok gıda maddesi çalarak kayıplara karışan ve terörist oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçleri çevrede yaşayanların ifadesine de başvurdu.

KISKAÇ DARALIYOR

Konu hakkında titiz çalışma yürüten güvenlik güçleri, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’i şehit eden ve ilçede daha önceki saldırıların da failleri olan teröristlerin çaldığı değerlendirilen erzakları nasıl taşıdıkları ve nereye sakladıklarına ilişkin de araştırma başlattı. Ekipler ayrıca terörist grubun bölgede yoğunluk gösteren turizmi fırsat bilip, siyah çarşafla kamufle olarak bölgede kaçma ihtimalini de değerlendirdiği öğrenildi. Yekililer daha önce de telsiz kestirmesi aldıkları grubun yakalanmasının an meselesi olduğunu da söyledi.

UZUNGÖLDE ARAÇLARI DENETLEDİ

Bölgede bulunan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin ayrıca dünyada ünlü turizm merkezi Uzungölde de bir dizi incelemelerde bulunarak burada jandarma yol kontrolü uygulamasına katıldı, sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı. Uygulamalar sırasında Orgeneral Çetin hız sınırı aşan bir sürücüyü de durdurarak, Burası turizm bölgesi hız yapamazsın dedi ve görevli Jandarma Trafik ekiplerince sürücü hakkında cezai işlem yapmasını da istedi. Hakkında işlem yapılan sürücü ise neye uğradığını şaşırarak Orgeneral Çetine dönerek hatasını kabul etti. Sürücülerin bayramını da tebrik eden Orgeneral Çetin Uzungölün muhteşem bir doğa harikası olduğunu ve bu tür yerlerde daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Orgeneral Çetinin bir süre daha bölgede kalacağı da öğrenildi.