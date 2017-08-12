Eren'i bu evi gösterirken vurdular!

Maçka'da PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada 41 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yanı sıra 16 yaşındaki Eren Bülbül şehit oldu. Çatışmada polis memuru Namık Öztel de yaralandı. Çatışmanın çıktığı bölge ve erzak çalınan ev görüntülendi.

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN

Çatışmanın olduğu ev ve çevresinde uzun namlulu çok sayıda silaha ait boş kovan bulunuyor. Çatışma bölgesinde sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesindeki ilk yardım malzemeleri ve kan izleri dikkat çekiyor. Terörist grubunun erzak çaldıkları tek katlı evin camlarının kırıldığı, olayda şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’e ait kırık gözlüğün de çevrede olduğu dikkat çekti.

PKK'lı teröristlerin kurşunlarına hedef olarak yaşamını yitiren 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün yakınlarının anlattığına göre, evden hırsızlık yapıldığını gören Eren, durumu güvenlik birimlerine bildirdi. İhbar üzerine gelen güvenlik görevlileri Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik şehit düştü, polis memuru Namık Öztel, o sırada ailesiyle birlikte fındık toplayan Erden Bülbül ile buluştu. Hırsızlık yapılan tek katlı eve Eren'le birlikte gelen güvenlik güçleri incelemelerini sürdürürken, PKK’lı terörist grup tarafından ateş açtı.

Güvenlik kuvvetlerine yardımcı olduğu sırada hain saldırı sonucu kurşunların hedefi olan Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik şehit düştü, polis memuru Namık Öztel de yaralandı.

YAKINLARI YASTA

Aynı bölgede oturan Hayriye Yolcu hain saldırıda yaşamını yitiren yeğeni Eren Bülbül en son fındık topladıkları belirterek, “Dün burada fındık topluyordu. Evden erzakların çalındığın askerlere bildirmişti. Askerlerle gittikleri sırada ormandan üzerlerine ateş açıldı. Çok iyi bir çocuktu. O mavi gözlerine doyayım” diyerek gözyaşı döktü.

ORMANDAN ATEŞ EDİLDİ

Eren Bülbül’ün bir diğer akrabası Atilla Bülbül de Eren’in keşif için bölgede yer aldığını anlatarak şunları söyledi: “Çatışmadan 15 dakika sonra buraya geldim. Ormandan ateş edilmişti. Askerler evin önündeydi. Şehit olan asker ve Eren’i evin önünden yaralı olarak aldık. Gelen ambulansa koyduk. Teröristler 2 gün önce bu evden erzak çalmışlardı. Eren de güvenlik kuvvetleriyle keşif için söz konusu eve gelmişlerdi. Eren, onları yolu gösteriyordu. Eve geldikleri esnada ormanlık alandan ateş edildi. Ağır silahlarla ateş açıldığını sanıyoruz. Buradan da teröristlere silahlarla karşılık verildi.”

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Maçka ilçesinde saldırı ardından kaçan ve 3 kişi oldukları sanılan teröristleri etkisiz hale getirmek için kapsamlı operasyon başlatıldı. Trabzon, Gümüşhane ve Giresun Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Jandarma ve Polis Özel Harekât ekiplerinin de yer aldığı çalışmalar yoğun sisin etkili olduğu Vazelon Manastırı ile çevre yaylalarında sürüyor. Teröristlerin bölgede olası geçiş güzergâhlarında da timler ve zırhlı araçlar hazır bekletiliyor.

TOPRAĞA VERİLECEK

Ailenin 13 kardeşinden en küçükleri olan ve geçen yıl da bir dönem muhtarlık görevi yürüten babası Hasan Bülbül’ü kaybeden Eren Bülbül’ün cenaze töreni ardından toprağa verileceği mezarlığın kabristanlığı çevresi de Türk bayraklarıyla donatıldı.