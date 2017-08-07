Erdoğan'dan 'yeni devlet' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır' diyen eski AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Ayhan Oğan hakkında açıklama yaptı.



ERDOĞAN: KİM NE DERSE DESİN



Erdoğan, Rize'de yaptığı konuşmada "Bu dörtlü AK Parti'nin manifestosudur. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka hiç bir devletimiz yoktur. Kim ne derse desin? Hepsi hikâye. Ben size partinin genel başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı olarak manifestomu söylüyorum. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti devletimizi çok daha güçlü hale getirmenin gayreti içerisindeyiz. Bunu da başaracağız." diye konuştu.



BAHÇELİ DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Neymiş, “15 Temmuz’dan sonra yeni bir devlet kuruluyormuş. Başka, “beğensek de beğenmesek de kurucusu Sayın Erdoğan’mış. 16 Nisan halk oylamasından önce, Cumhurbaşkanı’nın bir başdanışmanı “halk kendi devletini kurmak için adım atıyor” demişti, hatırladınız mı? Elbette bu vahim iddialara Sayın Cumhurbaşkanı’nın öncelikle cevap vermesi en doğru ve akılcı olanıdır. Nitekim devletin başı bellidir" diyerek Erdoğan'ı açıklama yapmaya davet etmişti.