Erdoğan'a hediye edilen aslanlar kilo almaya başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Sudan’da hediye edilen 4 yavru aslana Gaziantep'te Hayvanat Bahçesi'ndeki yoğun ilgi devam ediyor. Yeni yuvalarına adapte olan ve tavukla beslenen aslanların kilo aldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Hasan El-Beşiri tarafından hediye edilen Nil, Sultan, Sudan ve Sevakin isimli 4 yavru aslanı, geçtiğimiz hafta Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nden özel bir ekip eşliğinde özel uçakla Sudan'ın başkenti Hartum'dan Gaziantep’e getirildi. İlk günler çekingen ve zayıf oldukları görülen aslanların yeni yuvalarına alıştıkları ve kilo aldıkları gözlendi.

Ziyaretçilerin yavru aslanlara ilgilerinin yoğun olduğunu vurgulayan Gaziantep Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın aslanları hayvanat bahçemize geldiği günden itibaren çok sayıda ziyaretçi akını var. Aslanları tanıttığımız gün 33 bin 500 kişi bir günde hayvanat bahçemizi ziyaret etmişti. Diğer hayvanlarda olduğu gibi yavru aslanlarımızı da yaşına ve kilosuna göre dengeli bir şekilde besliyoruz’’ dedi.

Her yaştan yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bulunan yavru aslanları ziyaret eden vatandaşlar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aslanlarını haberlerde görerek geldiklerini ve hayvanat bahçesini çok beğendiklerini söyledi.