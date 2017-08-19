En yaşlı mülteci sınır dışı edilecek

İSVEÇ devlet radyosu SR’nin haberine göre, Göçmenlik Bürosu, bir senedir Batı Götland bölgesine bağlı Skaraborg kentinde bir senedir yaşayan yaşlı kadının iltica talebini reddederek, sınır dışı edilmesine karar verdi. Uzbek’in sınır dışı edilme kararına itiraz hakkı bulunuyor. Geçen sene 105 yaşındayken savaştan kaçan Uzbek, ailesiyle kaçak yollardan Hırvatistan’a ulaşmıştı. Hırvatistan polisi, Uzbek’in evraklarını incelediklerini ve yaşlı kadının 105 yaşında olduğunu tespit ettiklerini açıklamıştı. Yaşlı kadın Hırvatistan’dan sonra İsveç’e giderek sığınma talebinde bulunmuştu.