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    En iyi iPhone kamerası iPhone X'te mi?

    Hürriyet Haber
    09.11.2017 - 08:25 | Son Güncelleme:

    Bir kamera testi sitesi, iPhone X'in kamerasının telefon kameralarının "en iyisi" olduğunu söyledi. Ama işin bir de "ama"sı var...

    Yalnızca bir teste bakacak olursak, telefon kamerası alanında yeni bir liderimiz var. Kameraları kapsamlı olarak değerlendiren ve genellikle testlerine itibar edilen site DxOMark, iPhone X'e telefon kameralarının aldığı en yüksek puanı verdi. 101 fotoğraf puanı alan iPhone X, daha önce listenin tepesinde olan Samsung Galaxy Note 8'i ve Huawei Mate 10'u geçti. Site, iPhone X'in exposure değerlerini överken renk işleme ve beyaz dengesinin isabetli olduğunu, kameranın detayları iyi biçimde koruduğunu söyledi.

    Kameranın öne çıkan eksileri ise otomatik odaklanmanın bazen yavaş çalışması, hareket eden nesnelerdeki ghosting efekti ve flaşla çekilen fotoğrafların karanlık kalması ve kırmızı gözün belirgin olması.

    En iyi iPhone kamerası iPhone Xte mi

    iPhone X fotoğraflarda listenin tepesine yerleşse de, videolarda ancak 89 puan alabildi. Bu da iyi bir puan ancak video puanıyla birlikte iPhone X'in puanı 97 olarak belirlendi ve telefon, 98 puanın sahibi Pixel 2'nin gerisinde kaldı. Mate 10 Pro ise 97 puanla iPhone X ile berabere kaldı. Galaxy Note 8 ve iPhone 8 Plus, 94 puanla listede sadece biraz geride.

    Elbette DxOMark sadece bir test ve puan farkları oldukça küçük. Bu yüzden sıralamalara çok fazla aldırış etmenize muhtemelen gerek yok. Testlerden iPhone X'in çok iyi bir kameraya sahip olduğu sonucu çıkarılabilir.

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    Etiketler: apple
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