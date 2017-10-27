En dijital anneler!

Çocuk sahibi olduktan sonra hayatları değişen kadınlar onlar. Çocukları olunca, “işe biraz ara vereyim” deyip, sonra “evden ne yapabilirim” dediler ve dijital ortamda yeni işlere girişip fark yarattılar. Binlerce anne onları takip ediyor. Elif Doğan ve Perihan Gürer…

Geçen yıl ilk kez İstanbul’da Dijital Topuklar Platformu’nu gerçekleştirdiler. İşte bu ikili Türkiye’nin dört bir yanından 600 kadını İstanbul’da toplayan Dijital Topuklar Platformu’nun ikincisini bu kez İstanbul’da UniqHall’de 1 Kasım’da topluyor. Türkiye’nin farklı yerlerinden dijital anneler deneyimlerini paylaşacakları etkinlikte, hem seslerini duyuracaklar hem de işlerini nasıl sürdürülebilir hale getirebileceklerini konuşacaklar. Toplantıda ayrıca dijital alanda yeni işler yapmak isteyen kadınlara da ilham verici etkinlikler düzenlenecek, bu kadınlara da yol gösterilecek. Etkinliğin bu seneki teması da “beniseviyorum” olarak belirlendi.



NELER OLACAK?

Dijital Topuklar Platformu’nda ilk panelde “İçerik Kraliçedir” başlığında bireysel yayıncılık, paylaşılası içerik konuları tartışılacak. Artık herkes Bir Haber Merkezi başlığında Esra Sert moderatörlüğünde gazeteci Sevim Gözay, Hande Birsay(Hıhıeved), Damla Çeliktaban (HTHayat.com), Rümeysa Çamdereli (reçel Blog) konuşma yapacak. “Paylaştıklarından Sorumlusun” panelinde dijital platformlarda çok tartışılan fikir lideri kimdir, fenomen olmak fikir lideri olmaya yeter mi? Fikir liderinin etik sorumlulukları konuşulacak. Gazeteci ve televizyoncu Özlem Gürses moderatörlüğünde “ifade özgürlüğü tartışılacak. Konuşmacılar Aslı Kızmaz, Aslı Kızmaz Agency, Gökhan Ahi, Bilişim ve Teknoloji Hukuku Avukatı Timur Akkurt, Digital Age olacak. İclal Aydın, ünlü olarak sosyal medyadaki varlığını bu platforma anlatacak. Başak Taşpınar Değim (Armut.com), KAGİDER Başkanı Sanem Oktar ve Funda Güleç kendi hikayelerini Yaprak Yapsan’ın moderatörlüğünde aktaracak Platform Z kuşağı’nda çocukların dijital dünyadaki katılımı konuşulacak. Serdar Kuzuloğlu yönetimindeki panelde Erdil Yaşaroğlu, Tülin Kozikoğlu, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra Ercan Bilgiç konuşacak. “Dijitalde Feminizme Dönüşüm” panelini Ayşe Arman yönetecek.

DİJİTAL TOPUKLAR NASIL DOĞDU?

Evden yapabileceği bir iş düşünürken blog yazılarıyla dikkat çeken Elif Doğan, 2014’te Amerika’da katıldığı bir konferanstan etkilendi. Türkiye’de de benzer bir platform yaratmak istedi ve yolu uykusuzanneler’in kurucusu Perihan Gürer’le kesişti. Perihan Gürer de Elif Doğan gibi çocuk sahibi olduktan sonra yeni işini dijital ortamda yaratmıştı. Ve bu iki kadın geçen yıl Dijital Topuklar Platformu’nun ilkini gerçekleştirdiler. Zirveyle ilgili olarak Elif Doğan ve Perihan Gürer,“Dijital dünyanın fikir önderi kadınlarının ön plana çıkacağı, dijitalde yer alan ya da almak isteyen kadınların birbirleriyle iletişim kurup destek alabilecekleri, aynı zamanda sektördeki son gelişmeleri tartışabileceğimiz bir referans noktası oluşturmayı hedefledik” diyor.

Elif Doğan kimdir?

BlogcuAnne.com kurucusu Elif Doğan, işletme lisansını Marmara Üniversitesi’nde tamamladı. Amerika’da MBA yaptı ve ardından sivil toplum örgütlerinde kaynak geliştirme üzerine çalıştı. Doğan, 2009 yılından bu yana Blogcuanne.com’u yazıyor.

Perihan Gürer kimdir?

Uykusuz Anneler Kulübü’nün kurucusu Perihan Gürer, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. Annelikle birlikte tekstil sektöründeki çalışma hayatına veda eden Gürer, başka annelerle birlikte 2012’de Uykusuzanneler.com’u kurdu.