En büyük yurt projesinde çalışmalar başladı

Sivas Valiliği koordinesinde Sivas İl Özel İdaresi tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde inşa edilecek olan Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu hem tek seferde yapılan en büyük yurt projesi olacak, hem de Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyacı sorununu çözmüş olacak. Vali Davut Gül konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Türkiye’de tek seferde yapılan en büyük proje. Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenim gören gençlerimizin barınma ihtiyacını çözecek olan devasa çalışmanın projelendirilmesinin ardından inşası için harekete geçildi. Hedefe adım adım ilerliyoruz. Öncelikle projenin fikir aşamasından ihale aşamasına gelene kadar Sayın Bakanımız İsmet Yılmazın önemli destekleri ve milletvekillerimizin gayretleri bizleri cesaretlendirmektedir. Destek veren ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu proje ile şehrimiz, yükseköğrenim noktasında büyük bir ivme kazanacaktır. Hayırlı uğurlu olsun, Allah mahcup etmesin" ifadelerini kullandı.

169 bin 502 metrekare inşaat alanına sahip olacak ola yerleşkede 8 yurt binası, 4 sosyal tesis binası, 1 öğrenci yaşam merkezi, 1 giriş kontrol ve ziyaretçi binası ile dış sosyal donatı binaları yer alacak. 8 yurt binasının her biri zeminle birlikte toplam 10 kattan oluşacak. Yurt yatak odalarının 4 kişi kapasiteli olarak planlandığı odalarda çalışma odası ve yatak bölümleri ayrı olarak tasarlandı. Ayrıca genel çalışmalar içinde binaların zemin katında etüt odaları yer alacak. Yine her blokta engeliler için ayrılmış odalar da mevcut olacak. Sosyal tesis bloklarında ise idari kısımlar, mutfak, yemekhane, hazırlık üniteleri bulunan çok amaçlı salon, faaliyet odaları, gençlik ofisi, revir bölümü, terzi, berber, ısı merkezi, su depoları ile çamaşırhane yer alacak. Öğrencilerin boş zamanlarında vakit geçirebilmelerine uygun mekanların düşünüldüğü kampüs alanında; yeme içme alanlarının olduğu kafeteryalar, çeşitli amaçlarda kullanılacak ticarethane ve mağazalar, market ve üstü kapanır açılır kafeteryalara bağlantılı kış bahçelerinin olduğu öğrenci yaşam merkezi binası da yer alacak. Ayrıca kampüs alanında öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve giriş çıkışları kontrol altında tutmak için giriş kontrol ve ziyaretçi binası da inşa edilecek. Öğrencilerin spor etkinliklerinin de düşünüldüğü projede 8 basketbol ve voleybol sahası, 20 çardak ve pergola yapıları, dış alanda spor yapılacak fitnes aletlerinin olduğu bölümler ve yeşil alanlar ile gezinti yolları da yapılacak.