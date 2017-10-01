Emrah Serbes soruşturmasında yeni gelişme! Görüntüler o ifadeyi yalanladı

İzmir - Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında 22 Eylül’de meydana gelen kazada, İzmir’den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik’in kullandığı otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik’in hayatını kaybettiğini belirledi.



Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle hayata döndürülen Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan ve yoğun bakıma alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazada yaşamını yitiren baba ve kızının cansız bedenleri, Manisa’nın Soma İlçesi’nde toprağa verildi.

'LAMBALAR SİLİKTİ' İDDİASI GERÇEK DIŞI



Kazadan 6 gün sonra, savcının soruşturmayı derinleştirmesi üzerine, Emrah Serbes, sosyal medya üzerinden kazada sürücünün kendisi olduğunu ve arkadaşı Kenan Doğru’nun üstlendiğini söyledi. Adliyeye giderek teslim olan Emrah Serbes, tutuklanırken, kazadan sonra tutuklanan Kenan Doğru ise serbest bırakıldı.

Emrah Serbes’in kazadan hemen sonra alkol testinin yapılmadığını belirten ailenin şüphesi üzerine derinleştirilen soruşturmada, Kenan Doğru’nun gerçekleri sakladığı ortaya çıktı. Kazayla ilgili ifadesinde, "Çarptığımız aracın arka lambaları silikti" diyen Doğru’nun ifadesinin ortaya çıkan görüntülerle gerçeği yansıtmadığı belgelendi. Özçelik’in ailesinin kazadan önce yola çıkışı oturdukları sitenin güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde Ayhan Özçelik’in idaresindeki araç siteden çıkarken frene basıyor ve lambaların yandığı açık bir şekilde görülüyor. Özçelik Ailesi’nin avukatı Burcu Ece Güler, görüntüleri delil olarak mahkemeye vereceklerini belirtti.

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