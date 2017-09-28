Emrah Serbes kaç yıl hapisle yargılanacak?

Soruşturmanın bundan sonra nasıl ilerleyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor. İlk aşamada yalan ifade vererek suçu üstlendiği iddia edilen Kenan Doğru da, bugün yaptığı açıklama ile “Arabayı ben kullanıyordum” diyen Emrah Serbes de şu an tutuklu.

15 YILA KADAR HAPİS ALABİLİR

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen bundan sonraki süreci Hürriyet.com.tr için değerlendirdi. Şen, davanın, “taksirle birden fazla kişini ölümü ya da yaralanmasına sebep olmak” suçundan açılabileceğini belirterek, “Bu suçun cezası 2 yıldan 15 yıl kadardır” dedi. Taksir yani kusur derecesinin cezayı arttırabileceğini söyleyen Şen, “Taksir derecesi ağırsa ceza yarı oranında artar. Eğer kasıt varsa, yani kaza olacağını öngörüp ilgilenmemişse cezası daha da artar” dedi.

SUÇU ÜSTLENEN KAÇ YIL CEZA ALIR?

Kenan Doğru’nun Emrah Serbes için suçu üstlenmesini de değerlendiren Prof. Dr. Ersan Şen, “Bu arkadaşın üstlenmesi onların demesiyle olmaz. Kameralara bakılacak, deliller toplanacak, varsa tanıklar dinlenecek. Bunun takdirini kolluk ve Cumhuriyet Savcısı yapacak” dedi. Kenan Doğru’nun suçu üstlenmiş olması durumunda ise, “Suçu üstlenme” suçundan yargılanacağını söyleyen Şen, bu suçun da cezasının 1 aydan 2 yıla kadar olduğunu belirtti.

Suçu üstenme durumunun birinci dereceden akraba olduğu durumlarda indirim ya da beraatla sonuçlanabileceğini söyleyen Ersan Şen, “Birinci derece akraba olduğunda vicdanen koruduğu düşünülür. Ama bu arkadaşlar için geçerli değildir” dedi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

“Bundan sonra herkes eyleminden yargılanacak” diyen Ersan Şen, “Savcı soruşturmayı genişletecek. Şoförün alkol alıp almadığını belirlemek de savcının işi. Ancak alınan alkol doğrudan kazaya neden oldu diye yorumlanmaz. Alınan alkol araç kullanmayı etkilerse, kötü araç kullanırsa o ayrıdır” dedi.

Davanın açılması halinde Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılacağını da belirten Şen, “Basit bir mesele değil bu, baba kız hayatını kaybetmiş. Bir kişinin durumu ağır. Bir kişi çıkıp aslında ben yaptım deyince diğer kişi hemen bırakılmaz. Belki o üstlenmek için yaptı. Savcı buna hemen itaat itimat etmez. Belki işin arkasında başka bir şey var. Belki deliller karartıldı. Bunlar incelenmeden diğer kişi hemen hapisten çıkamaz” dedi.

Ersan Şen, olayın doğrusunun ise iyi bir soruşturmadan sonra ortaya çıkacağını söyledi.

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