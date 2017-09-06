Emine Erdoğan, Bangladeş'e gidiyor

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün yola çıkacak olan Emine Erdoğan'a, oğlu Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı refakat edecek.

Arakanlı sığınmacıların Bangladeş'te barındıkları kampları ziyaret edecek olan Emine Erdoğan ve beraberindeki heyetin, yaşanan olaylar hakkında mağdurlardan bizzat bilgi almayı, Türkiye'nin oluşturacağı insani yardım köprüsü için ön hazırlıkları tamamlamayı hedefledikleri belirtildi. Kampları ziyaret edecek olan heyette, TİKA Başkanı Serdar Çam, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, TÜRGEV Başkanı Arzu Akalın ve KADEM Başkanı Sare Aydın da yer alacak.

Bölgede Arakanlı Müslümanların maruz kaldıkları trajediyle yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde başta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Bangladeş Cumhurbaşkanı Abdul Hamid olmak üzere farklı liderlerle yaptığı görüşmelerde yaşanan insanlık dramına acilen çözüm bulunması çağrısında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Myanmar'ın Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ile de dün telefonda görüşmüş, Arakanlı masum sivillere yönelik ihlallerin endişeye yol açtığına değinerek sorunun diyalog ve işbirliğiyle çözüme kavuşturulmasının önemli olduğunu vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun temaslarının akabinde, Bangladeş'teki Arakanlı sığınmacılara yardım koridorunun oluşturulması için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayan Kaya'nın yanı sıra 2012'de de bölgeyi ziyaret etmiş olan Emine Erdoğan'ın Bangladeş'e yine bizzat gitme kararı alması, Türkiye'nin konuya verdiği önemin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Emine Erdoğan'ın Bangladeş'teki temaslarını tamamladıktan sonra, oradan Kazakistan'a geçeceği öğrenildi.