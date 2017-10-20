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    Emeklilere verilen söz ne zaman tutulacak?

    Hürriyet Haber
    20.10.2017 - 10:37 | Son Güncelleme:

    Almanya’da uzun süre az maaşlı işlerde çalışan ilk kuşak Türkler, emekli olunca da maalesef az maaş alıyor. Ancak bu maaş geçinmelerine yetmiyor.

    BU nedenle Türkiye’den bağlanan emekli aylığı, küçük de olsa aile bütçelerine katkı sağlıyordu. Ama artık bu da mümkün değil. Çünkü Türkiye’den emekli olanların Almanya’da çalışmalarına SGK izin vermiyor. İşte bu konuyu Münih’ten Hürriyet okuru Raşit Çetin bir kez daha gündeme getirmiş.
    Haklı olarak, “Türkiye’den emekli olanlar Almanya’da neden çalışamıyor?” diye de sormuş okurumuz. Geçmiş hükümetin bu konuda emeklilere söz verdiğini de hatırlatmış. Ve Hürdanış’a, bu konuda bir gelişme olup olmadığını sormuş.

    Ayhan Can’ın yanıtı, cumartesi günü Hürriyet’te Hürdanış köşesinde

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