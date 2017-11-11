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    Elon Musk'ın tellağı konuştu: 'Onu köpüğün içinde kaybettim, elektrikli araba istedim'

    Hürriyet Haber
    11.11.2017 - 07:15 | Son Güncelleme:

    Tesla’nın sahibi Elon Musk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından soluğu Ankara’nın tarihi Şengül Hamamı’nda aldı. 41 yıllık keseci Ali Güvenç’in ellerine kendini teslim eden Musk, yaklaşık 1.5 saat hamamda kaldı. O anları anlatan Güvenç, ''Terledikten sonra iyice bir keseledim. Ardından köpük banyosuna geçince iyici rahatladı. Kaybettim köpüğün içinde onu. Elektrikli bir araba istedim espriyle. Gülerek kafasını salladı'' dedi. Musk, ilk kez geldiği hamamdan mutlu ayrılırken 40 TL de bahşiş verdi.

    Habertürk Gazetesi'nden Arif Doğan'ın haberine göre dünyaca ünlü işadamı, Tesla Motor’un CEO’su Elon Musk, Türkiye ziyareti sırasında yaptığı Atatürk paylaşımlarıyla dikkat çekmişti. Musk, yoğun ziyaretlerinin ardından yorgunluğunu Ankara’nın tarihi Şengül Hamamı’na giderek attı. Ünlü işadamından önce korumaları gelerek hamamı kontrol etti. Cumhurbaşkanlığı korumalarının da eşlik ettiği ekip, “güvenli” notunu verdikten sonra Musk, arkadaşı ile birlikte hamama geldi.

    Hamama gelir gelmez kendisi için ayrılan odada peştamalini giyen Musk, önce saunada terledi. 41 yıllık keseci Ali Güvenç, Musk’ı karşıladığını belirterek, “Kendisini önce saunaya davet ettim. Bu arada Türkçe adımı sordu. Yanıtladım. Kendi adını da söyledi. İlk kez geldiğini hissettim çünkü nasıl davranacağını bilmiyordu. Ardından buhar banyosuna götürdüm. Burada kafayı sokunca gelen aşırı sıcaktan rahatsız oldu, giremedi. Göbek taşına aldım hemen. Maşallah boyu çok uzundu. Taşın tümünü neredeyse kapladı” dedi.

    ‘ONU KÖPÜĞÜN İÇİNDE KAYBETTİM’

    Yaklaşık 1.5 saat Musk’ın hamamda kaldığını anlatan Güvenç, “Terledikten sonra iyice bir keseledim. Bayağı bir ölü hücre çıktı. Gülerek bana gösterdi kollarını. Ardından köpük banyosuna geçince iyici rahatladı. Kaybettim köpüğün içinde onu. Koruma Nick, yanı başındaydı. ‘Bak’ dedim ‘Senin boss (patron) kayboldu’. Biraz da masaj yaptım. Ama sert yapmadım masajı. Bitince çok mutlu oldu. Türkçe teşekkür etti. Yine geleceğini söyledi. Elektrikli bir araba istedim espriyle. Gülerek kafasını salladı. Ünlü bir misafirimizi hamamızdan mutlu göndermek bizi de memnun etti. Alıştı, hamamdan vazgeçemez artık” diye konuştu.

    40 LİRA BAHŞİŞ VERDİ

    Elon Musk, Şengül Hamamı’na korumaları ve kadın genel müdürü ile gitti. Genel müdürü de kadınlar bölümünde hamama girdi. İşletme sahibi Celalettin Aslan, “Tüm ısrarlarımıza rağmen para vermeden gitmediler. Kadın erkek toplam 157 TL tuttu” dedi. Musk’un korumasının bahşiş olarak 40 TL bıraktığı öğrenildi.

    Elon Muskın tellağı konuştu: Onu köpüğün içinde kaybettim, elektrikli araba istedim

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    Etiketler: hamam , tellak , elektrikli araba , Tesla Motor
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