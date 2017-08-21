Elon Musk'ın büyük korkusu: Katil robotlar

Yüzden fazla robot uzmanı katil robotların gelişimini önlemesi konusunda harekete geçmesi için BM’ye uyarıda bulundu.

Mektupta ölümcül otonom silah teknolojisi zamana dayalı Pandora’nın kutusu olarak nitelendi. 116 uzman BM'yi yapay zekanın silah yönetiminde kullanılmasının yasaklanması konusunda tedbir almaya çağırdı.

Uzmanlar, yapay zekanın silah yönetiminde kullanılmasının gelişmesiyle savaşların görülmemiş bir seviyede yapılacağı, bunun insanların düşündüğünden çok daha kısa sürede gerçekleşeceğini belirtti.

Uzmanlar, bu silahların, teröristlerin ve despotların masum insanlara karşı kullanılan silahlar olabileceği ve istenmeyen yollarda kullanılacak hacklenmiş silahlar olabileceği uyarısında bulundu.

Mesajda yapay zekanın silahların yönetiminde kullanılmasının durdurulması için fazla vaktin kalmadığı Pandoranın kutusunun açılmasından sonra kapatmasının zor olacağı kaydedildi.

Daha önce de BM komitelerinin katil robot teknolojisinin geliştirilmesinin yasaklanma ihtimali konusunu tartıştığı kaydedildi.

Bir katil robot, insan müdahalesi olmadan hedef seçen ve imha eden tam otomatik silahtır. Hali hazırda bulunmayan bu silahın teknolojinin ilerlemesi ile gerçekleşmesinin yakın olduğu belirtildi.