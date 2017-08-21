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    Elon Musk'ın büyük korkusu: Katil robotlar

    Hürriyet Haber
    21 Ağustos 2017 - 14:07Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 14:07

    Aralarında milyarder Elon Musk’ın da bulunduğu yapay zeka liderleri Birleşmiş Milletlere bir mektup yazarak "Savaşta üçüncü devrim"in gelişmesinin engellenmesi konusunda tedbir alma uyarısında bulundu.

    Yüzden fazla robot uzmanı katil robotların gelişimini önlemesi konusunda harekete geçmesi için BM’ye uyarıda bulundu.

    Mektupta ölümcül otonom silah teknolojisi zamana dayalı Pandora’nın kutusu olarak nitelendi. 116 uzman BM'yi yapay zekanın silah yönetiminde kullanılmasının yasaklanması konusunda tedbir almaya çağırdı.

    Uzmanlar, yapay zekanın silah yönetiminde kullanılmasının gelişmesiyle savaşların görülmemiş bir seviyede yapılacağı, bunun insanların düşündüğünden çok daha kısa sürede gerçekleşeceğini belirtti.

    Uzmanlar, bu silahların, teröristlerin ve despotların masum insanlara karşı kullanılan silahlar olabileceği ve istenmeyen yollarda kullanılacak hacklenmiş silahlar olabileceği uyarısında bulundu.

    Mesajda yapay zekanın silahların yönetiminde kullanılmasının durdurulması için fazla vaktin kalmadığı Pandoranın kutusunun açılmasından sonra kapatmasının zor olacağı kaydedildi.

     Daha önce de BM komitelerinin katil robot teknolojisinin geliştirilmesinin yasaklanma ihtimali konusunu tartıştığı kaydedildi.

    Bir katil robot, insan müdahalesi olmadan hedef seçen ve imha eden tam otomatik silahtır. Hali hazırda bulunmayan bu silahın teknolojinin ilerlemesi ile gerçekleşmesinin yakın olduğu belirtildi.

    Etiketler: elon musk , robot , terminatör , yapay zeka
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