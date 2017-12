Ekonominin geleceği “paylaşım”da

FinTech ile ilgili birçok önemli ismi bir araya getiren, yeni çözümlerin anlatılıp, farklı düşüncelerin tartışıldığı bir platform olan Money 20/20 Europe, 26-28 Haziran tarihleri arasında Danimarka’nın Kopenhag şehrinde gerçekleştirildi. Money 20/20 Europe kapsamında ödeme teknolojileri devi Mastercard da daha akıllı, güvenli ve pratik bir alışveriş deneyimi yaşatan çözümlerini katılımcılarla paylaşma fırsatı buldu. Mastercard akıllı şehirlere yönelik sistemleri ve iş sahiplerine yönelik avantajlı çözümleri hakkında bilgi vermenin yanı sıra, paylaşım ekonomisinin mevcut durumu, zorlukları ve fırsatları konusunda da bir rapor paylaştı. Rapora göre, ortak tüketimin artması ve varlık paylaşım modellerinin yaygınlaşması ile paylaşım ekonomisinin hızlı bir yükselişe geçti. Paylaşım ekonomisinin büyüme ivmesini koruyabilmesi için teknoloji entegrasyonunun yanı sıra yasal düzenlemeler ve müşteri deneyimi başlıklarının da önemine vurgu yapılıyor.

Mastercard’ın konuyla ilgili yaptırdığı bir araştırmayı baz alan ve “Paylaşma Ekonomisi: Büyüme Fırsatlarını Anlamak” adını taşıyan rapor, konaklamadan ulaşıma, alım-satımdan profesyonel hizmetlere ve eşyaların kiralanmasına kadar farklı ekosistemlerdeki paylaşım dinamiklerini inceliyor. Rapor ayrıca, geleneksel anlayışın dışına çıkan ve hızlı bir büyüme trendi içinde olan Paylaşım Ekonomisinin geleceğini masaya yatırıyor ve yaşanılan sıkıntıların altını çizerken, fırsatlara ve çözüm önerilerine de değiniyor.

Rapora göre, geleneksel DVD kiralama, araba kiralama gibi sektörlerin yavaşlama trendi içinde olduğu ancak araba paylaşma, müzik ya da video paylaşma, ev değiş tokuşu gibi bambaşka sektörlerin ortaya çıktığı paylaşım ekonomisinde, gelir bazında 2014 yılından 2015 yılına yüzde 97’lik bir büyüme gerçekleşmiş. Paylaşma ekonomisinin önümüzdeki 5 yılına baktığımızda, sadece ulaşım ve konaklamanın 500 milyar dolarlık bir potansiyel oluşturduğu hesaplanıyor.

Paylaşmanın geleceği

Çalışmada, “Paylaşım Ekonomisi”nin geleceği ile ilgili 3 ana tema öne çıkıyor:

Güvenlik ve şeffaflık

Paylaşım ekonomisi için raporun öne çıkardığı kritik noktalarından biri, dijital ödemelerde olduğu gibi, emniyet ve güvenlik. Kullanıcılar verilen hizmet kadar onları ve haklarını koruyan, güvenilir platformların beklentisi içinde. Bu da ancak ileri teknoloji entegrasyonu ve gerekli yasal altyapının oluşturulmasıyla mümkün.

Daha iyi bir tüketici deneyimi

Raporda, tüketicilerin yaşamını kolaylaştırmak, onlara sorunsuz bir deneyim yaşatmak için firmaların teknoloji entegrasyonunun yanı sıra işin insani ve duygusal yönünü de dikkate almaları gerektiği belirtiliyor. Bunun için kullanıcı geri bildirimlerine ve kişisel verilerin korunmasına önem verilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

Erişilebilirlik

Blockchain, Nesnelerin İnterneti ve Yapay Zeka gibi kavramlar yaygınlaştıkça tüketicilerin ürün ve hizmetlere her an her yerden erişebilmesinin önemi de giderek artıyor. Bu sebeple paylaşım ekonomisinin de erişilebilirlik konusuna çözüm getirmesi önemli.

Raporda güven sağlamanın, müşteri deneyimini iyileştirmenin ve bir değer yaratmanın paylaşım ekonomisinin büyümesinde itici rol oynayacağı sonucuna varılıyor.

Mastercard’dan paylaşım ekonomisi girişimcilerine Start Path ile destek

Ödeme teknolojileri devi Mastercard, Money20/20 Europe’da girişimci destek programı olan Start Path Global’de fintech ve teknoloji alanlarında yeni katılan şirketler hakkında da bilgi verdi. Programa dahil olan yeni katılımcılar, fiziki ve dijital perakendecilik arasındaki boşluğu kapatmaya yönelik farklı çözümler sunan firmalardan oluşuyor. Paylaşım ekonomisinin geleceğinde, ticaret ve ödemeler dijital platforma kaydıkça, tüketici talebini karşılamak için akıllı ve sorunsuz deneyim yaşatacak fintech çözümler daha da önem kazanıyor. Mastercard, Start Path programı ile bu boşluğu doldurmaya yönelen start up şirketlere ihtiyacı olan araçları ve danışmanlığı sunarak daha hızlı büyümelerine destek oluyor.





