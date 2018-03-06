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Ünlü çikolatacı 1 milyon lira kefaletle serbest

AA
06.03.2018 - 09:40 | Son Güncelleme:

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından polise teslim olan Elvan Gıda'nın sahibi Hidayet Kadiroğlu, 1 milyon lira kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla, İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği hesaplarından Bank Asya'ya 7 milyon 400 bin lira yatırılarak örgüte finansal destek sağladıkları iddia edilen 8 kişi hakkında çıkarılan gözaltı kararı sonrası teslim olan Kadiroğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarılan Kadiroğlu, 1 milyon lira kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 14 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden, Birlik Başkanı Zekeriya Mete ve Birlik Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Arduç çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, diğer şüphelilerden 3'ü adli kontrol, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Firari durumdaki Kadiroğlu da 2 Mart'ta avukatıyla emniyete gelerek teslim olmuştu. 

Etiketler: Elvan , FETÖ , Çikolata , kefalet
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