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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
10.05.2018 - 12:05, Son Güncelleme:

Son dakika... Ziraat Bankası'ndan sonra üç banka daha konut kredisinde faiz indirdi

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Son dakika... Ziraat Bankası'ndan sonra üç banka daha konut kredisinde faiz indirdi

Son dakika... Ziraat Bankası, 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde 10 yıla kadar olan vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0,98'e indirdi. Ziraat Bankası'nda mevcut durumda aylık faiz oranı yüzde 1.23 seviyesinde. Ziraat Bankası'ndan sonra Halkbank da konut faizlerinde indirime gitti. Banka, 10 yıl vadeli 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 0.98 seviyesine çekti. İki kamu bankasından sonra faiz indirimi kararı açıklayan üçüncü banka ise Şekerbank oldu. İlk özel banka olarak faiz indirimi kararı açıklayan Şekerbank, ilk kez konut kredisi alanlara 60 ay vadede aylık faizi 0.98'e çekti. Akşam saatlerinde ise VakıfBank, 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde 10 yıla kadar olan vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0,98'e düşürdüğünü duyurdu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde bankaların konut sektörünü canlandırmak için kampanya başlatacağını açıklamasının ardından konut kredisi faizlerinin yüzde 1'in altına inmesi için ilk adım atıldı. İlk açıklama Ziraat Bankası'ndan geldi. Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranlarını yüzde 0,98'e indirdi.

Konu ile ilgili Ziraat Bankası’dan yapılan açıklamada, konut sektörünün, birçok alt sektör ve ekonomiye önemli bir katkı sağladığı kaydedildi. Açıklamanın devamında “Bankamız, konut kredisini salt bir kredi vermekten öte, müşteriyle uzun vadeli bir birlikteliğin başlangıcı olarak görmekte ve konut kredisi müşterilerinin diğer tüm finansal ihtiyaçlarının karşılanmasında da tercih edeceği bütünsel çözüm önerileri sunmaktadır” denilerek şunlar kaydedildi:

Uyguladığı fiyatlama politikasıyla, başta düşük ve orta gelir grubunda yer alan müşteriler olmak üzere farklı özellikteki müşterilerin konut alımı için ihtiyaç duyduğu finansmana erişim sağlanması, bankanın iş modelinde öncelikli olarak yer almaktadır.

Faiz indirimleri sonrası kim ne kadar kazançlı çıkacak
Faiz indirimleri sonrası kim ne kadar kazançlı çıkacak

İLK ÇEYREKTE YÜZDE 25’E ULAŞTIK

Bu anlayışla, Ziraat Bankası konut piyasasında özellikle son 3 yılda gösterdiği güçlü büyüme performansı sayesinde pazar payını sürekli büyüterek 2018 yılı ilk çeyreği sonu itibariyle yaklaşık yüzde 25 seviyesine ulaştırmıştır.

Son dakika... Ziraat Bankasından sonra üç banka daha konut kredisinde faiz indirdi

Yaklaşık 200 milyar TL büyüklüğe sahip konut kredisi piyasasında; 2016 ve 2017 yıllarında sağlanan büyümenin yaklaşık yüzde 50’si Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilmiş olup, 2018 yılının ilk çeyreğinde de aynı trendin devam ettiği görülmektedir.

500 BİN LİRAYA KADAR OLAN KREDİLERDE

Geleceğe umutla bakan ve daha güçlü bir Türkiye ekonomisi için ülke bilançosunu her zaman kendi bilançosunun önünde tutan Ziraat Bankası, bugün öncü bir adım daha atarak 11.05.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 500 bin TL’ye kadar olan konut kredilerinde; 10 yıla kadar olan vadelerde indirime giderek faiz oranını aylık yüzde 0,98 olarak belirlemiştir.

PİYASAYI CANLANDIRMASI BEKLENİYOR

Mevcutta, konut kredi faizleri aylık yüzde 1.25 ile 1.35 arasında değişiyor. Yüksek faiz oranları nedeni ile, ev almak isteyenler, banka kredileri yerine, senetle alıma yöneldi. Başbakan Binali Yıldırım'ın önceki gün açıkladığı 'Faiz kampanşası' şimdiden konut piyasasını hareketlendirdi. 'Bekle gör' konumundaki tüketicilerin, alıma geçmeleri bekleniyor.

 

TABLO BÖYLE DEĞİŞECEK
Yapılan hesaplamaya göre, faiz indirimi öncesi Ziraat Bankası'ndan 500 bin lira kredi kullanan bir kişi 7 bin 993 lira aylık ödeme yapıyordu. İdirim sonrası bu tutar 7 bin 104 liraya iniyor. Benzer şekilde, 250 bin TL kredi kullanan bir kişi ise 3 bin 996 liralık aylık ödeme yerine 3 bin 552 lira ödeme yapacak.

HALKBANK DA FAİZ İNDİRDİ
Ziraat Bankası’ndan sonra, konut kredisinde bir faiz indirme açıklaması da Halkbank’tan geldi. Banka, konut kredisinde faiz indirimine gittiğini açıkladı. 10 yıl vadeye ve 500 bin TL’ye kadar olan konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 0,98 olarak belirlemek suretiyle indirime gittiklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Her aile bir ev sahibi olsun istiyoruz, müşterilerimize kolaylaştırıcı çözümler sunmayı aynı zamanda sosyal sorumluluk anlayışımızın bir gereği olarak görüyoruz" dedi.

Son dakika... Ziraat Bankasından sonra üç banka daha konut kredisinde faiz indirdi

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan

HER AİLE BİR EV SAHİBİ OLSUN

Konut piyasasındaki talebin, ekonomik büyümenin asli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi: “Konut sektörünün, ekonomimize sağladığı katma değer ve diğer sektörleri etkileme potansiyelini göz önünde bulundurduk, ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini de dikkate alarak her zaman olduğu gibi müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak özel bir çözüm sunmaya gayret ettik. Her aile bir ev sahibi olsun istiyoruz, müşterilerimize kolaylaştırıcı çözümler sunmayı aynı zamanda sosyal sorumluluk anlayışımızın bir gereği olarak görüyoruz.”

60 AYA VARAN VADELERDE

Şekerbank da konut kredisi faiz oranlarını düşürdü. 60 aya varan vadelerde uygulanacak indirimle Şekerbank, ilk defa konut kredisi kullanacak olan bireylere 500 bin TL’ye kadar olan konut kredisi taleplerinde faiz oranlarını yüzde 0.98’e çekti. Şekerbank’ta indirimli faiz oranları bugünden itibaren geçerli olacak.

Konuyla ilgili konuşan Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, “Ekonominin inişli çıkışlı her döneminde lokomotif sektörlerin başında gelen konut sektöründe yaşanacak canlılık tüm faaliyet alanlarını pozitif yönde etkileyecek potansiyele sahip. Bu kapsamda biz de tüm faaliyetlerimizin temelinde yatan sorumlu bankacılık geleneğimizle hem konut sektörünü ivmelendirerek ekonomimize katkı sağlamak hem de ilk kez konut kredisiyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızı desteklemek amacıyla faiz oranlarımızda indirime gittik. Özellikle Anadolu’daki tabana yaygın müşteri profilimizle ekonomik büyümeyi tabana yayarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Son dakika... Ziraat Bankasından sonra üç banka daha konut kredisinde faiz indirdi

Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze

VAKIFBANK KONUT KREDİ FAİZİNİ YÜZDE 0,98'E İNDİRDİ 
VakıfBank, 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde 10 yıla kadar olan vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0,98'e düşürdü.

Bankanın açıklamasına göre, VakıfBank, 14 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere konut kredisinde faiz oranlarını indiriyor. 

Banka, 500 bin TL ve 120 ay vadeye kadar konut kredisi faiz oranlarını aylık yüzde 0,98'e düşürdü. 

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Son dakika... Ziraat Bankasından sonra üç banka daha konut kredisinde faiz indirdi

 

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