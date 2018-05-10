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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
10.05.2018 - 16:04, Son Güncelleme:

Faiz indirimleri sonrası kim ne kadar kazançlı çıkacak

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Faiz indirimleri sonrası kim ne kadar kazançlı çıkacak

Konut sektöründe satışları canlandırması beklenen iki önemli açıklama, Ziraat Bankası ve Halkbank’tan geldi. Her iki banka da, 10 yıl vadeli 500 bin TL’lik konut kredisinde aylık faiz oranlarını 0.98 seviyesine çekti. Bu durumda, 500 bin TL kredi çeken tüketicinin aylık ödemesi 884 TL daha düşük olacak. 120 ayın sonunda ise, yapılacak ödeme 106 bin TL daha düşük olacak. Benzer şekilde, 250 bin TL kredi çeken bir tüketicinin aylık ödemesi 444 TL daha düşük olacak. 250 bin TL kredi çeken tüketicinin 120 ay sonra yapacağı ödeme de 53 bin 280 TL daha düşük olacak.

Her iki bankanın faiz indirimi açıklaması, sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandı.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Ziraat Bankası'nın konut kredisi faizlerini indirmesine ilişkin, "Konut kredi fazilerinin inmeye başlamasıyla telefonlarımız daha çok çalmaya başladı. Böyle olursa 2018'de yine rekor kırabiliriz. 1 milyon 450 bin konut satışını yakalayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası'nın bu adımı atmasıyla hem sektörün hem de konuta ihtiyacı olan vatandaşın önündeki en büyük engelin aşılmış olacağını aktaran Elmas, bu adımı büyütmeleri gerektiğini, bunun için özel bankaların da bu girişime destek vermesi gerektiğini vurguladı. Elmas, kar topu misali bunu döndürerek yolları açmaları gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "KONUTDER, diğer sektör ve finans kuruluşları ile tüm STK'lar elimizi taşın altına koymalıyız. Biz zaten sektör olarak her zaman tüm fedakarlıklara hazırız. Konut kredi faizlerinin inmeye başlamasıyla telefonlarımız daha çok çalmaya başladı. Dediğim gibi vatandaşımız avantajlı fırsatları değerlendirmek istiyor. Böyle olursa 2018'de yine rekor kırabiliriz. 1 milyon 450 bin konut satışını yakalayabiliriz.

Sektör olarak biz zaten her türlü fedakarlığı yapıyoruz ve devam edeceğiz. Özel bankaların da bu havayı motive edici adımlar atması gerekli. Özel bankaların da konut kredi faizlerini yüzde 1'in altına çekmesi gerekli. KONUTDER olarak faiz indirimi ve konut sektörüne yönelik sunulan avantajların kısıtlı süreli değil kalıcı olmasından yanayız."

Son dakika.. Ziraat Bankasından sonra Halkbank da konut kredisinde faiz indirdi
Son dakika.. Ziraat Bankası'ndan sonra Halkbank da konut kredisinde faiz indirdi

132 BİN LİRALIK FIRSAT!

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur: KDV ve tapu harcında indirim ile 400 bin TL’lik bir konutta 44 bin liralık doğal indirim sağlanmış oldu. Konut kredi faiz oranlarının 0,99’a çekilmesi ile de tüketiciye aylık 710 TL, toplamda ise 88 bin lira avantaj sağlanmış durumda. Yani bu üç teşvik ile bir tüketiciye 400 bin liralık ev için 132 bin TL’lik doğal indirim yapılmış oldu. Bu sebeple çağrı merkezlerimizde telefon trafiği 4 kat artmış durumda. Keza aldığımız form sayısında da aynı oranda artış söz konusu. Bildiğiniz üzere sektörümüz, maliyet artışını fiyatlara yansıtmamıştı, seçim sonrası artış kaçınılmaz. Bu sebeple aslında şu anda ev alımında ciddi bir fırsat var.

REKOR GETİRİR
Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal: Hükümetin seçim öncesi aldığı ekonomik tedbirler, konut sektöründe yüzleri güldürdü. KDV oranlarının yüzde 18’den 8’e, tapu harçlarının yüzde 4’ten 3’e indirilmesinin yanı sıra konut kredisi faizlerinin de yüzde 0.99’a düşürülmesi, konut satışlarını kuşkusuz artıracak. Satış ofislerimizde artan trafik, form sayısındaki gözle görülür artış bunun en önemli göstergesi.

SATIŞLARI CANLANDIRIR
Maritza İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emir Sarıgül, Ziraat Bankası’nın faiz indirimi karara sonrası yaptığı açıklamada “Konut faizlerinin yüzde 1 oranının altına çekilmmiş olması, inşaat sektörüne verilen desteği bir kez daha gösteriyor. Yüzde 1 oranın altındaki faizlerle satışların açılacağına inanıyorum. Canlanan inşaat sektörünün tüm sektörlere de hareket getireceğini düşünüyorum” dedi.

106 BİN LİRALIK FARK
Yapılan hesaplamaya göre, faiz indirimi öncesi Ziraat Bankası ve Halkbank’tan 500 bin lira kredi kullanan bir kişi 7 bin 993 lira aylık ödeme yapıyordu. İndirim sonrası bu tutar 7 bin 104 liraya iniyor. Başka bir ifade ile aylık ödeme 884 TL daha düşük olacak. 120 ayda ise bu tutar 106 bin TL yapıyor.

53 BİN 280 TL DAHA AZ ÖDEYECEK

Benzer şekilde, 250 bin TL kredi kullanan bir kişi ise 3 bin 996 liralık aylık ödeme yerine 3 bin 552 lira ödeme yapacak. Bu durumda aylık yapılacak ödeme 444 TL daha düşük olacak. Aynı tüketici, 120 ayın sonunda ise 53 bin 280 TL daha düşük bir ödeme yapacak.

Başbakan açıkladı... Konut kampanyası geliyorBankalar Birliği Genel Kurulu'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım konut sektöründeki konut stokunun azaltılması için Ziraat Bankası ve diğer bankaların konut kampanyası başlatacağını söyledi.
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