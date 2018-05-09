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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
09.05.2018 - 23:38, Son Güncelleme:

Evde büyük heyecan

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Evde büyük heyecan

Konut kredi faizlerinin 0.99’a çekileceği kampanya gayrimenkul pazarında hareketlilik yarattı. Sektör temsilcileri son 2 gündür bilgi almak isteyen vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştıklarını belirtiyor. Faiz kampanyasının devreye girmesiyle ‘bekle-gör’ durumundaki vatandaşın harekete geçeceği söyleniyor.

ZİRAAT Bankası öncülüğünde bankalar konut sektörünü hareketlendirmek için kampanyaya hazırlanıyor. Başbakan Binali Yıldırım’ın müjdelediği yeni kampanyada aylık ortalama yüzde 1.25-1.35 seviyelerinde olan konut kredisi faizlerinin 0.99’a düşeceği belirtiliyor. Faiz kampanyasının açıklanması gayrimenkul sektöründe heyecan yarattı. Bekle-gör dönemindeki vatandaş ev sahibi olmak için kolları sıvadı. Şirket temsilcilerinin verdiği bilgiye göre talep arttı, şimdiden piyasa hareketlendi. Taleplerin alıma dönmesi için gözler bankalardan gelecek açıklamada. Kampanyanın devreye girmesiyle stokların erimesi bekleniyor. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, faiz indirim kararının büyük heyecan yarattığını söyledi. Durbakayım, “Alım kararı verenler var, satış ofisini arıyorlar ve ‘faiz kararını bekliyoruz’ diyorlar. Tablo netleşsin, bekleyen alıcı harekete geçecek. Bu kampanya ile devlet 250 milyon liralık katkı sağlarken 7-8 milyarlık bir sinerji oluşacak. Ev almak isteyen ama faiz yükü nedeniyle kararsız kalan vatandaş için de büyük fırsat oluşacak” dedi.

REKOR GETİRİR
Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, birkaç gündür müşterinden gelen telefon trafiğinin arttığını söyledi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası faiz kampanyası yapıldığını hatırlatan Elmas, “O dönem faiz düşünce satışlar hızla arttı ve satış rekoru kırıldı. Eğer bu defa da yıl sonuna kadar faiz yüzde 1’in altında olursa yine bir rekor gelir. 2018’i 1 milyon 450 bin konut satışı ile kapatabiliriz” dedi. Faiz indirimin yanı sıra yüzde 18 olan KDV yüzde 8’e, binde 20 olan tapu harcı ise binde 15’e düşürüldü. Tüm bu adımların stokları eriteceğini belirten Elmas, “Türkiye’de bitmiş yapı stoku yaklaşık 700 bin. Geçen yıl alınan ruhsat sayısı ise 1 milyon 300 bin. Ama bunların içinde inşaat başlamamış, satışa açık olman projeler de var. Tüm bu destek hamleleri satışları arttıracak” dedi.

Elmas’ın verdiği bilgilere göre indirim kademeli olacak. 300 bin liraya kadar olan kredi kullanımında faizin yüzde 0.99’a çekilmesi bekleniyor. Böylece fırsatın geniş tabana yayılması hedefleniyor. Tutar arttıkça faiz oranı da yükselecek. Kampanyaya Ziraat Bankası’nın yanı sıra Halk Bankası, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım’ın da katılması bekleniyor. Bankalar oranlar üzerinde çalışmalara devam ederken Ziraat Bankası’nın bugün bir açıklama yapması da bekleniyor.

İKİNCİ ELDE DE GEÇERLİ
AA’nın haberine göre, kampanyadan sıfır ya da ikinci el konut alanlar faydalanacak. Başka bankadan konut kredisi kullanan tüketiciler, refinansman amacıyla bu kampanyadan yararlanamayacak. Bu kampanyadan (yüzde 0.99) 200 bin lira kredi kullanan tüketiciler, 120 ay vadeli konut kredisi için aylık taksit 2 bin 856 lira ve toplamda 342 bin 720 lira ödeme yapacak. Kampanya öncesine göre yüzde 1.24’ten kredi kullananlar, aylık taksit tutarında 356 lira ve toplamda 42 bin 720 lira daha fazla ödeme yapmış olacak.

KREDİLİ SATIŞ 7 AYDIR ERİYOR
PEKİ bu kampanya neden gerekti? Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülke genelinde banka kredili satışlar aydan aya eriyor. Eylül 2017’den bu yana süren düşüş kamunun desteğine zemin hazırladı. Banka kredili satış en son açıklanan Mart 2018 rakamlarına göre bir önceki aya kıyasla yüzde 35 geriledi. Toplam satış içindeki payı ise yüzde 29.6’ya kadar düştü. Konut kredi faizleri 9 yılın zirvesini görünce vatandaş ev alırken bankaya uğramadı. Son aylarda ağırlıklı olarak gayrimenkul şirketlerinin sunduğu senetli ödeme seçenekleri tercih edildi.

132 BİN LİRALIK FIRSAT
KDV ve tapu harçlarının yanı sıra faiz kararıyla tüketici için oldukça avantajlı bir tablo oluştuğunu belirten Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “KDV ve tapu harcında indirim ile 400 bin TL’lik bir konutta 44 bin liralık doğal indirim sağlanmış oldu. Konut kredi faiz oranlarının 0,99’a çekilmesi ile de tüketiciye aylık 710 TL, toplamda ise 88 bin lira avantaj sağlanmış durumda. Yani bu üç teşvik ile bir tüketiciye 400 bin liralık ev için 132 bin TL’lik doğal indirim yapılmış oldu. Bu sebeple çağrı merkezlerimizde telefon trafiği 4 kat artmış durumda. Keza aldığımız form sayısında da aynı oranda artış söz konusu” dedi.  Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal ise “Konut satışları kuşkusuz artacak. Satış ofislerimizde artan trafik, form sayısındaki gözle görülür artış bunun en önemli göstergesi. Böyle giderse bu sene de geçen sene olduğu gibi bir rekor sürpriz olmaz” dedi.

AYLARA GÖRE KREDİLİ SATIŞLARDA YAŞANAN DÜŞÜŞ
EYLÜL 2017 - %3.7

EKİM 2017 - %19.8

ARALIK 2017 - %30.7

OCAK 2018 - %20.3

MART 2018 - %35

*Düşüş oranları bir önceki aya göre hesaplanmıştır. Kaynak: TÜİK

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