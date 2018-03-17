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Eşimin kredi notu beni etkiler mi?

Hürriyet Haber
17.03.2018 - 13:01 | Son Güncelleme:

Kredi çekmek isteyenlerin aklında pek çok soru var. Cevabı en merak edilenlerden biri de “Eşimin kredi notu beni etkiler mi?” sorusu. Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda özellikle konut kredisi gibi yüksek tutarlı kredi çekmek isteyenlerin merak ettiği bu soru yanıtlanıyor...

Öncelikle belirtmeliyiz ki eşinizin ya da hane halkının kredi notu ve gelir durumunun önemi, çekmek istediğiniz kredi türü ve tutarına göre değişiklik gösterebilir. Özellikle konut kredisi gibi yüksek tutarlı bir kredi çekmek istediğinizde bankalar eşinizin de sicil durumunu merak eder. Bunun nedeni hanenin ortak gelirini belirlemek ve talep edilen kredi tutarına istinaden ödenecek aylık taksitlerin ödenip ödenemeyeceğini anlamak içindir. Kredi talep eden kişinin ve eşinin geliri ortak gelir olarak görüldüğü için birlikte değerlendiriliyor ve eşin de kredi notuna bakılabiliyor.

EŞİM YASAL TAKİPTE

Eşinizin yasal takipte olması sizin kredi çekmenizi de zorlaştıran bir durum. Eşiniz kredi ya da kredi kartı borcundan dolayı yasal takipteyse kredi çekme ihtimaliniz oldukça düşüktür. Böyle bir durumda sadece düşük tutarlı ihtiyaç kredisi çekme ihtimaliniz söz konusu olabilir.

EŞİMİN KREDİ NOTU DÜŞÜK

Eşiniz yasal takipte değil ancak kredi notu düşük. Böyle bir durumda banka, eşin kredi geçmişini inceler. Eğer hane geliri ve başvuru yapan kişinin kredi notu yüksekse kredi çıkma ihtimali yüksektir. Ancak gelir durumu talep edilen tutara göre düşükse ve hem eşin hem de başvuru yapanın kredi notu düşükse kredi çıkma ihtimali de düşük olacaktır.

HANE HALKININ KREDİ NOTU

Hane halkı olarak kast edilen aynı evde yaşadığınız diğer bireylerdir. Bu bireyler, kişinin çocukları olabileceği gibi birlikte yaşanılan anne baba da olabilir. Kredi başvurusu yaptığınızda dilerseniz hane halkının gelir durumunu da beyan edebilirsiniz. Bu durumun avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Eğer hane halkındaki diğer bireylerin gelir durumu ve kredi notu yüksekse bu, kredi çekme ihtimalinizi yükseltecektir. Hane halkındaki bireylerin gelir durumu da kredi notu da düşükse bu, başvurunuzun değerlendirilmesi sürecinde olumsuzluğa yol açabilir.

 

Etiketler: hangikredi , kredi , kredi haberleri
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