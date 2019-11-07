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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
07.11.2019 - 08:08, Son Güncelleme:

Evi olanlar dikkat! 5400 lira sınırı var!

Ahmet KARABIYIK
Ahmet KARABIYIK
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Ahmet KARABIYIK
Ahmet KARABIYIK
Evi olanlar dikkat! 5400 lira sınırı var!

Evi olup kiraya verenler yılda 5400 liranın altında kira geliri elde ettiğinde beyanname verme zorunluluğu bulunmuyor.

“Yeni vergi paketi beni ne kadar etkiliyor? 2019 gelirleri için de vergi hesaplaması değişiyor mu?” Önce ikinci soruyu açıklayalım… Artık 2020’ye iki aydan az bir süre kaldı… Ancak teklife göre kira gelirleri için hemen devreye girecek değişiklik… Değişikliğin mevcut haliyle yasalaşmasıyla, 2019 kira gelirleri için de geçerli olacak yeni vergi tarifesi. Yani yıllık 500 bin lirayı aşan tutarda kira geliri elde edenler, aşan tutar için yüzde 40 oranında (2020’de) gelir vergisi ödeyecekler. Hali hazırda; geçerli vergi tarifesine göre, kira geliri elde edenlerin en fazla (98 bin lirayı aşan kira geliri için) yüzde 35 oranında vergi ödemeleri gerekiyor. Şimdi ilk soruya yani, hangi mülk sahiplerinin kira gelirinden dolayı yeni vergi paketinden etkileneceği konusuna bakalım…Bugün ‘konut kira geliri elde edenler için’, yarın ‘işyeri kira geliri elde edenler için’ kritik soruların cevabını veriyoruz.

AYLIK 49 BİN LİRAYI GEÇEN ETKİLENİYOR

Yeni paketten konut kira geliri elde edenlerin tümü etkilenmiyor. Yeni yasa teklifinden yalnızca; 2019’da aylık 49 bin 20 lira ve üstünde konut kira geliri elde edenler etkileniyor. Tablo 1’den; yasa teklifi öncesine göre ne kadar daha fazla vergi ödeneceği görülebilir. (Hesaplama götürü gider yöntemi dikkate alınarak yapıldı. ‘Belgesiz götürü gider’ yerine, ‘belgeli gerçek gideri’ tercih edenler için hesaplamalar mülk sahibinin belgeli gider toplamına göre değişecektir.)

Aylık 49 bin 20 liranın altında kira geliri elde edenler, yasa teklifine göre son dilimi yüzde 40 oranına yükseltilen değişikliklerden etkilenmiyorlar. Aylık 49 bin 20 liranın altında konut kira geliri elde eden mülk sahipleri, 2020 Mart ayı geldiğinde, beyannamelerini hazırladıklarında, gelirlerinin yüzde 40’lık vergi dilimine girmediğini görecekler. Yeni vergi paketinden etkilenmeyen mülk sahipleri için de ödenecek vergi hesabına yönelik tablo hazırladık. (Tablo-2) Değişen aylık-yıllık kira gelirine göre hangi mülk sahibinin, 2019 kira gelirlerinden dolayı ne kadar vergi ödeyeceği Tablo-2’den görülebilir.

BEYANNAME VERMEYECEKLER KİMLER ?

2019’da; yıl içinde toplam 5 bin 400 liraya kadar konut kirası elde edenler beyanname vermeyecek. Dolayısıyla vergi de ödemeyecekler. İstisna tutarının (5 bin 400 lira) üstünde konut kira geliri olanlar mart ayında (1-25 Mart 2020) beyanname verecek, istisna tutarının altında gelir elde edenlerin beyanname vermesi gerekmiyor.

GÖTÜRÜ GİDER VE GERÇEK GİDER NASIL TERCİH EDİLECEK?

Yüzde 15 götürü gidere göre, daha fazla indirilebilir gerçek gideri olan ev sahipleri gerçek gider yöntemini seçip daha az vergi ödeyebilirler. Gerçek giderler belgeli olarak vergi hesabında dikkate alınabildiğinden bu belgelerin beş yıl saklanarak olası denetimde ibraz edilmesi gerekiyor. (2019 kira gelirleri için 2024’ün sonuna kadar saklanmalı)

Evi olanlar dikkat 5400 lira sınırı var

 

Ahmet KARABIYIK
Ahmet KARABIYIK
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