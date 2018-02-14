Ekipler alarma geçti! Hitler'in gizli silahı 'kırmızı cıva' ele geçirildi

ARDAHAN Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir istihbarat çalışması sonucu bazı kişilerin ellerinde bulunan kırmızı cıvayı satmaya çalıştıklarını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bu kişileri belirledikten sonra takibe aldı. Ardından Kars ve Ardahan’daki adreslere eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Ü.S., Ş.G., B.Y., Y.Ç. ve M.Ç. gözaltına alındı. Bu kişilerden 25 gram kırmızı cıva, birer ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

TIP VE ASKERİ ALANDA DA ADI GEÇİYOR

Bu operasyon, yıllardır sırrını koruyan kırmızı cıvayı yeniden gündeme getirdi. Yıllardır varlığı hakkında bilgiler ve efsaneler dolaşan kırmızı cıvanın tıp ve askeri alanda kullanıldığı da ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor.

Avrupa’da ilk olarak 1995’te Almanya’da ele geçirildiği ve inceleme sonucu içinde dünyanın en pahalı maddelerinden biri olan Plütonyumu barındırdığı da iddia edildi. Kırmızı cıva ile ilgili ortaya atılan diğer iddialar ise şöyle: İlk olarak Rusya yön ve hedef belirlemesi ve radar sinyali kesicisi olarak kullandı. Patlayıcı yapımında daha az malzeme ile daha fazla etki vermek için de kullanıldı.

DÜNYA ÇAPINDA EFSANE

Gazeteci yazar İsmet Berkan da 20 Kasım 2015'te Hürriyet’te yayımlanan yazısında kırmızı cıvayı özetle şöyle anlattı:

‘Kırmızı cıva’ efsanevi bir madde. Bir iddiaya göre çok kuvvetli bir patlayıcı, o yüzden Sovyetler Birliği tarafından nötron bombasının tetikleyicisi olmak üzere üretildi. Bir başka iddiaya göre sadece patlayıcı değil, cinsel gücü artırmaktan kellerde saç çıkarmaya kadar her işi yapıyor.

Bu efsane dünya çapında bir efsane. İlk olarak 80’lerin sonlarında Sovyet gazetesi Pravda’da ‘kırmızı cıva’dan söz edildiğine inanılıyor, ama o günden beri bu materyalin ünü almış yürümüş durumda.

Yalnız sorun şu ki onu kimse görmemiş; bilim dünyası da varlığını reddediyor, hatta gülüyor.

Ama gülmeyenler de var. Mesela 2009 yılında internet aracılığıyla bir ‘bilgi’ yayılıyor. Buna göre 1950-65 yılları arasında üretilmiş Grunding marka televizyonların tüplerinde ‘kırmızı cıva’ olduğu söylentisi dünya çapında etki yaratıyor.

HITLER’İN GİZLİ SİLAHI

Türkiye’deki söylentiye göre ‘kırmızı cıva’ zamanında Hitler tarafından icat edilmiş gizli bir silahtı ve Almanlar onu televizyon tüplerine saklamıştı.

Yine 2009’da Suudi Arabistan’da insanlar 40’lı, 50’li yılların yapımı Singer marka dikiş makinelerine hücum ettiler. Sebep aynıydı, o makinelerde de Hitler’in gizlediği ‘kırmızı cıva’ vardı.

Tabii bu hücumların sebebi, ‘kırmızı cıva’nın kilosunun 300 bin ila 1.8 milyon dolar arasında ettiğine dair inançtı."

‘KIRMIZI CIVA BUL 4 MİLYON DOLAR HAZIR’

Berkan yazısında, yakalandığında fazla ilgi görmeyen kırmızı cıvayla Suriye’de IŞİD saflarında çarpışan ‘Timsah’ lakaplı bir komutanın ilgilendiğine dikkat çekerek şöyle devam etmişti:

“IŞİD ‘kırmızı cıva’yı elde etmek ve onunla patlayıcı yapmak, koca şehirleri yerle bir edip içindekileri öldürmek istiyordu. ‘Timsah’ o güne kadar IŞİD dahil Suriye’deki pek çok grup adına kaçakçılık yapmış, cep telefonundan canlı kediye kadar pek çok şeyi daha çok da Türkiye’den getirmiş olan Ebu Ömer’e görev verdi, ‘Git bana kırmızı cıva bul’.

The New York Times gazetesinden C.J. Chivers’ın Şanlıurfa’da bulup konuştuğu Ebu Ömer, IŞİD’ın ‘kırmızı cıva’ için 4 milyon dolara kadar parayı ödemeye hazır olduğunu ama materyali temin edemediğini söylüyor...”

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