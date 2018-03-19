‘Zeka ve Yetenek Eğitimi Buluşması’ başlıyor

'Dersimiz Hayal Bilgisi, Konumuz Eğitimde Zeka ve Yeteneğin Önünün Açılması' sloganıyla düzenlenen ‘Zeka ve Yetenek Eğitimi Buluşması’nın 6'ncısı 24 Mart Cumartesi günü düzenlenecek. Çocuk Vakfı tarafından organize edilen etkinliğin Onur konuğu MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş olacak. Şişli Nuri Akın Anadolu Lisesi’nde gerçekleşecek buluşmada Alparslan Durmuş, ‘Zeka ve Yetenek Eğitiminde MEB’in Yaptıkları, Yapmaya Çalıştıkları ve Yapamadıkları’ üzerine bir konuşma yapacak. Cumartesi günü 10.00-12.00 arasında yapılacak etkinlik YouTube ve Facebook üzerinden ‘cocukvakfi’ adresinden canlı izlenebilecek.