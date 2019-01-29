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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
29.01.2019 - 17:13, Son Güncelleme:/

Yönetici programı mezunlarını verdi

Yönetim kurulu üyelerine özel olarak hazırlanan eğitim programı ‘Executive on Board’, ilk mezunlarını verdi. İş dünyasının başarılı ve fark yaratan yöneticilerini güçlendirmek ve gelecek yüzyıllara hazırlamak amacıyla tasarlanan programın ilk mezunları arasında, yönetim kurulu üyeleri, üye adayları ve üst düzey yöneticiler yer aldı.

Yönetici programı mezunlarını verdi
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İş dünyasında Etkin Yönetim Kurulu oluşturmak amacıyla başlatılan ‘Executive on Board’ programı, ülke ve dünya ekonomisine yön veren yöneticilerin, güncel konulara çağdaş yaklaşımlarla çözüm üretmesini hedefliyor. Küresel düzeyde prestijli bir program olarak tasarlanan ‘Executive on Board’, teori ve pratik bilgilerin sunulduğu ve hayatın içinden örneklerin paylaşıldığı bir çalışma programı olarak dikkat çekiyor.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, “Hepiniz değerli gemilerin kaptanı sayılırsınız ve Türkiye’nin bulunduğu zor şartlarda bu beceri isteyen bir süreç; ancak bu programa katılarak öğrenmeye her zaman açık olduğunuzu ve dalgalı sularda dümen tutabileceğinizi gösterdiniz” diye konuştu.

PwC Türkiye Başkanı Haluk Yalçın ise kurum olarak, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarından bu yıl 255 kişiyi bünyelerine kattıklarını söyledi.

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