Yönetici programı mezunlarını verdi
Yönetim kurulu üyelerine özel olarak hazırlanan eğitim programı ‘Executive on Board’, ilk mezunlarını verdi. İş dünyasının başarılı ve fark yaratan yöneticilerini güçlendirmek ve gelecek yüzyıllara hazırlamak amacıyla tasarlanan programın ilk mezunları arasında, yönetim kurulu üyeleri, üye adayları ve üst düzey yöneticiler yer aldı.
İş dünyasında Etkin Yönetim Kurulu oluşturmak amacıyla başlatılan ‘Executive on Board’ programı, ülke ve dünya ekonomisine yön veren yöneticilerin, güncel konulara çağdaş yaklaşımlarla çözüm üretmesini hedefliyor. Küresel düzeyde prestijli bir program olarak tasarlanan ‘Executive on Board’, teori ve pratik bilgilerin sunulduğu ve hayatın içinden örneklerin paylaşıldığı bir çalışma programı olarak dikkat çekiyor.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, “Hepiniz değerli gemilerin kaptanı sayılırsınız ve Türkiye’nin bulunduğu zor şartlarda bu beceri isteyen bir süreç; ancak bu programa katılarak öğrenmeye her zaman açık olduğunuzu ve dalgalı sularda dümen tutabileceğinizi gösterdiniz” diye konuştu.
PwC Türkiye Başkanı Haluk Yalçın ise kurum olarak, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarından bu yıl 255 kişiyi bünyelerine kattıklarını söyledi.
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