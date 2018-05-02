YÖK'ün yeni istatistikleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Eğitim
Önder ÖNDEŞ
02.05.2018 - 23:25, Son Güncelleme:

YÖK'ün yeni istatistikleri

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YÖK'ün yeni istatistikleri

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu’nun (YÖK) ‘Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi’nden yeni paylaştığı ‘2017-2018 Öğretim Yılı İstatistikleri’ne göre, önlisans ve lisansta toplam öğrenci sayısı 7 milyon 560 bin 371 oldu.

2016-2017 eğitim yılında bu sayı 7 milyon 198 bin 987’ydi. Bu senenin başında yeni 1 milyon 382 bin 589 aday üniversiteye adım atarken, toplam öğrenci sayısı yüzde 5 arttı.

158 BİN AKADEMİSYEN VAR
Önlisans ve yüksek lisansta yüzde 5’lik toplam öğrenci sayısındaki artışa paralel olarak, akademik personel sayısında oran yüzde 4 oldu. 2016-2017’de devlet ve vakıf üniversitelerinde 151 bin 763 akademik personel varken, 2017-2018’de bu sayı 158 bin 98’e yükseldi. Akademisyenlerin 24 bin 640’ı profesör, 14 bin 456’sı doçent, 37 bin 520’si doktor öğretim üyesi, 35 bin 484’ü öğretim görevlisi, 45 bin 998’i araştırma görevlisi olarak çalışıyor.

KADIN AKADEMİSYEN ORANI DEĞİŞMEDİ
Son iki eğitim yılında akademik personel sayısındaki artış, kadın ve erkekler arasındaki makası etkilemedi. Kadınların oranı yüzde 44, erkeklerinse yüzde 56 oldu. Bu yıl yeni 2 bin 905 erkek akademik personel göreve başlarken, kadınlarda bu sayı 3 bin 430. 

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