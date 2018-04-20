Bazı üniversiteler bölünüyor
Bazı üniversitelerin bölüneceğini açıklandı. Nedeni ise, “Bölünecek üniversitelerin kontenjanlarının çok olması, MYO’larının çoğalması ve yeni kurulacak üniversitelere o ilde yeni bölgesel misyonlar vermek” olarak açıklandı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yetkililerinden edinilen bilgiye göre bazı üniversiteler bölünerek, yeni yükseköğretim kurumları açılacak. Bölünmenin nedenleri ise şöyle açıklandı:
“Bölünen üniversitelerin kontenjanlarının çok fazla olması, bölünen üniversitelerdeki Meslek Yüksekokulları’nın (MYO) üniversiteyi kendi misyonundan uzaklaştıracak şekilde çoğalması, bölünme sonrası yeni kurulacak üniversitelere o ilde yeni bölgesel misyonlar verilecek olması.”
Bölünme sonrasında yeni kurulan üniversiteye geçen öğrenci, eski üniversitesinin diplomasını alacak. Örneğin, Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin yeni kurulacaklar arasında “en büyük ve en güçlü” olacağı belirtilerek misyonunun da “Ortadoğuya hitabet etmek” olarak belirlendiği ifade edildi.
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