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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Eğitim Servisi
10.05.2018 - 23:40, Son Güncelleme:

YÖK'ten Fransız dili bölümlerine kısıtlama

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YÖK'ten Fransız dili bölümlerine kısıtlama

FRANSIZ dili ve Fransızca öğretmenliği bölümlerine kısıtlama getirildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki henüz öğrencisi olmayan bu iki bölüme yeni bir karar alınıncaya kadar öğrenci alınmamasına karar verdi. Açıklamada gerekçe, ‘mezun-istihdam ilişkisi’ ve Fransa ile ‘mütekabiliyet (karşılıklılık)’ olarak belirtildi. Fransa’da hiçbir üniversitede lisans düzeyinde Türk Dili ve Edebiyatı/Türkoloji bölümlerinin bulunmadığı hatırlatıldı. Ancak Fransa’da Strasbourg Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans düzeyinde Türkoloji; Sorbonne Paris Cite Üniversitesi’ne bağlı Doğu Dilleri Ulusal Enstitüsü’nde ise lisans ve yüksek lisansta Türk Dili programı bulunuyor. Lyon ve Aix Marseille üniversitelerinde ise lisans sonrası Türkçe uzmanlık eğitimi var. Yetkililer, bunun Türkiye’deki Fransız dili programıyla eşdeğer olmadığını belirtiyor.

16 PROGRAM VAR
YÖK yetkilileri, öğrenci almaya başlamamış 12’si Fransız dili ve edebiyatı ile 4’ü Fransızca öğretmenliği olmak üzere 16 bölümün olduğunu duyurdu. Öğrencisi olan 19 program var. YÖK, öğrencisi olanlarda eğitimin aksamadan süreceğini, bu yıl da öğrenci alabileceklerini açıkladı. Bu tarz yeni bölümler açılmayacak.

Türkiye, kısa süre önce eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy dâhil 300 Fransız yazar ve siyasetçinin Kuran’dan bazı ayetlerin çıkartılmasını isteyen bildirisine büyük tepki göstermişti. 

EĞİTİMİN OLDUĞU ÜNİVERSİTELER
YÖK Atlas’taki bilgilere göre, Fransız dili ve edebiyatı bölümü Adnan Menderes, Ankara, Cumhuriyet, Galatasaray, Gazi, Hacettepe, İstanbul, Namık Kemal, Pamukkale ve Selçuk olmak üzere 10 üniversitede bulunuyor. Fransızca öğretmenliği ise şu 9 üniversitede var: Anadolu, Çukurova, Dokuz Eylül, Gazi, Hacettepe, İstanbul, Marmara, Ondokuz Mayıs ve Uludağ.

KİMLER ETKİLENECEK?
ETKİLENECEK üniversiteler arasında Akdeniz, Aksaray, Çankırı Karatekin, İstanbul Medeniyet, Karadeniz Teknik, Kırıkkale, Mersin, Mehmet Akif Ersoy, Ankara Sosyal Bilimler de bulunuyor.

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