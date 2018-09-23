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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
23.09.2018 - 10:47, Son Güncelleme:

YÖKDİL soru ve cevapları yayımlandı mı? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

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YÖKDİL soru ve cevapları yayımlandı mı? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi iş birliğiyle organize edilen YÖKDİL sınavının beşincisi tamamlandı. Sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanan ve İngilizce dilinden Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinden ise Sosyal Bilimler alanında düzenlenen sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, YÖKDİL soruları ve cevapları yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL sınavının beşincisi 22 Eylül Cumartesi günü gerçekleşti. YÖKDİL sınavında adaylara, çoktan seçmeli ve 5 (beş) cevap şıklı 80 (seksen) adet soru soruldu ve 180 (yüz seksen) dakika sınav süresi verildi. İşte, merak edilen detaylar...

Mevcut Yabancı Dil Sınavı’nın (YDS) yanında, adayın alanındaki İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik olan YÖKDİL’in 22 Eylül tarihli oturumu ardından adaylar, soru- cevap araştırması yapmaya başladı. YÖKDİL soruları ve cevaplarının yanı sıra sonuçlar da http://yokdil.yok.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açılacak.

YÖKDİL soruları ve cevaplarının bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor sınav sonuçları için ise ilgili yetkililerden bir açıklama gelmedi ancak tahminler üzerine son yapılan sınavın sonuç tarihi değerlendirildiğinde sınavın yapıldığı tarihten en geç 14 gün içinde açıklanacağı yönünde.

Sınav değerlendirmesi nasıl olacak?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.

YÖKDİL baraj puanı nedir?

İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

YÖKDİL sınavı nerelerde geçerli?

Bu sınava yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

 

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